01 августа 2023

Пермский вице-премьер опроверг слухи о своей отставке

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание Законодательного собрания Пермского края 17 июня 2021 г. Пермь, кокорев андрей
Кокорев не собирается уходить с должности Фото:

Вице-премьер правительства Пермского края Андрей Кокорев заявил, что не собирается уходить со своего поста. Ранее источники URA.RU сообщали, что чиновник может покинуть должность после нового года.

«Продолжаю работать в команде губернатора. Сейчас идет активная фаза подготовки к зиме, впереди — прохождение ОЗП, реализация крупных проектов при федеральном финансировании. Уходить не собираюсь, как бы слухачам этого бы не хотелось», — приводит слова Кокорева Properm со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

О том, что вице-премьер может вскоре покинуть свою должность ранее сообщали источники агентства. По словам инсайдеров, его уход связан с состоянием здоровья. Предполагается, что окончательное решение будет принято только после Нового года.

Андрей Кокорев курирует минЖКХ, минтарифов и инспекцию жилнадзора. В правительство чиновник пришел в 2017 году и начал работать в должности замруководителя региональной службы по тарифам, министром тарифного регулирования, министром ЖКХ и благоустройства. В 2020 году назначен вице-премьером.

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Вице-премьер правительства Пермского края Андрей Кокорев заявил, что не собирается уходить со своего поста. Ранее источники URA.RU сообщали, что чиновник может покинуть должность после нового года. «Продолжаю работать в команде губернатора. Сейчас идет активная фаза подготовки к зиме, впереди — прохождение ОЗП, реализация крупных проектов при федеральном финансировании. Уходить не собираюсь, как бы слухачам этого бы не хотелось», — приводит слова Кокорева Properm со ссылкой на пресс-службу правительства региона. О том, что вице-премьер может вскоре покинуть свою должность ранее сообщали источники агентства. По словам инсайдеров, его уход связан с состоянием здоровья. Предполагается, что окончательное решение будет принято только после Нового года. Андрей Кокорев курирует минЖКХ, минтарифов и инспекцию жилнадзора. В правительство чиновник пришел в 2017 году и начал работать в должности замруководителя региональной службы по тарифам, министром тарифного регулирования, министром ЖКХ и благоустройства. В 2020 году назначен вице-премьером.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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