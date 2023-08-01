На кладбище в Урае (ХМАО) обнаружили свалку цинковых гробов. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщили депутат городской думы Леонард Насибуллин.
«На кладбище устроили бардак! Причем эту страшную картину — цинковые гробы — видят люди, приезжающие хоронить своих родных. Это за гранью понимания! Возможно, даже эти ящики остались после похорон погибших в зоне СВО. За порядком видно, что никто не следит. Цинковые гробы никто не убирают и не утилизирует», — возмутился депутат, прикрепив к посту фото.
По утверждению Насибуллина, за порядком на кладбище должно следить ООО «Ритуальные услуги», которое контролирует администрация Урая. Депутат обратился в надзорные и силовые органы для привлечения виновных лиц к ответственности.
URA.RU направило запрос в мэрию Урая. Ответ на него ожидается.
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