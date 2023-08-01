01 августа 2023

В ХМАО обнаружили свалку цинковых гробов на кладбище. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Аллея героев ЧВК Вагнер на Северном кладбище города Березовский. Свердловская область, чвк вагнер, аллея героев чвк вагенр, северное кладбище березовского
Беспорядок обнаружили на кладбище Урая (архивное фото) Фото:

На кладбище в Урае (ХМАО) обнаружили свалку цинковых гробов. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщили депутат городской думы Леонард Насибуллин.

«На кладбище устроили бардак! Причем эту страшную картину — цинковые гробы — видят люди, приезжающие хоронить своих родных. Это за гранью понимания! Возможно, даже эти ящики остались после похорон погибших в зоне СВО. За порядком видно, что никто не следит. Цинковые гробы никто не убирают и не утилизирует», — возмутился депутат, прикрепив к посту фото.

По утверждению Насибуллина, за порядком на кладбище должно следить ООО «Ритуальные услуги», которое контролирует администрация Урая. Депутат обратился в надзорные и силовые органы для привлечения виновных лиц к ответственности.

URA.RU направило запрос в мэрию Урая. Ответ на него ожидается.

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На кладбище в Урае (ХМАО) обнаружили свалку цинковых гробов. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщили депутат городской думы Леонард Насибуллин. «На кладбище устроили бардак! Причем эту страшную картину — цинковые гробы — видят люди, приезжающие хоронить своих родных. Это за гранью понимания! Возможно, даже эти ящики остались после похорон погибших в зоне СВО. За порядком видно, что никто не следит. Цинковые гробы никто не убирают и не утилизирует», — возмутился депутат, прикрепив к посту фото. По утверждению Насибуллина, за порядком на кладбище должно следить ООО «Ритуальные услуги», которое контролирует администрация Урая. Депутат обратился в надзорные и силовые органы для привлечения виновных лиц к ответственности. URA.RU направило запрос в мэрию Урая. Ответ на него ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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