Беспорядок обнаружили на кладбище Урая (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

На кладбище в Урае (ХМАО) обнаружили свалку цинковых гробов. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщили депутат городской думы Леонард Насибуллин.

«На кладбище устроили бардак! Причем эту страшную картину — цинковые гробы — видят люди, приезжающие хоронить своих родных. Это за гранью понимания! Возможно, даже эти ящики остались после похорон погибших в зоне СВО. За порядком видно, что никто не следит. Цинковые гробы никто не убирают и не утилизирует», — возмутился депутат, прикрепив к посту фото.

По утверждению Насибуллина, за порядком на кладбище должно следить ООО «Ритуальные услуги», которое контролирует администрация Урая. Депутат обратился в надзорные и силовые органы для привлечения виновных лиц к ответственности.

URA.RU направило запрос в мэрию Урая. Ответ на него ожидается.

Фото: страница Леонарда Насибуллина в соцсети «ВКонтакте»