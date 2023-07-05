Сыну челябинского экс-губернатора выставили счет на 930 млн рублей

Сыну челябинского экс-губернатора Дубровского выставили счет на 930 млн рублей

Финансовых требований такого размера Александру Дубровскому еще не предъявляли Фото: Илья Московец © URA.RU

Арбитражный суд Челябинской области принял к производству заявление ПО «Монтажник» (Магнитогорск) с требованием включить 930 млн рублей в долги признанного банкротом Александра Дубровского, сына экс-губернатора Бориса Дубровского. Сообщение об этом появилось в картотеке дела, где рассматривается процесс банкротства Дубровского-младшего.

«Суд при рассмотрении вопроса о принятии к производству требования ПО „Монтажник“ в размере 930 513 035 рублей 34 копеек, предъявленного в деле о банкротстве Дубровского Александра Борисовича, определил принять требование. Назначить на 15 августа 2023 года на 11:35 судебное заседание по рассмотрению требования», — говорится в определении суда.

Речь идет о сумме, которую кредиторы «Монтажника» пытаются взыскать с Дубровского-младшего в рамках субсидиарной ответственности. Семья Дубровских купила компанию в 2017 году, когда Дубровский-старший руководил регионом. Основной пакет акций был оформлен на Александра Дубровского, сына чиновника. Предприятие признали банкротом в 2020 году. Общая сумма долгов перед кредиторами приблизилась к двум миллиардам рублей. Имущество «Монтажника» продается с торгов, конкурсное производство продлено еще на полгода.

В сентябре 2021 года Дубровский-младший подал заявление в арбитражный суд с просьбой признать его финансово несостоятельным. Его признали банкротом 25 января 2022 года, суд утвердил планы реструктуризации задолженности. Сумма долгов, признанная судом, не устроила кредиторов, и они требуют признать сына экс-губернатора банкротом заново.

Конкурсная управляющая «Монтажника» Елена Соломка также требует признать банкротом Бориса Дубровского из-за долга перед компанией в 37 млн рублей. Экс-губернатор просил предоставить ему рассрочку, ссылаясь на то, что живет только на пенсию в 237 тысяч рублей, но суд отказал Дубровскому в удовлетворении ходатайства.