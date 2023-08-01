Власти Кургана продают землю за сотни миллионов под строительство высоток. Карта

02 августа 2023 в 17:32 Размер текста - 17 +

В Кургане продают четыре участка земли под застройку за 344 млн рублей (архивное фото) Фото: Александр Елизаров © URA.RU Власти Кургана продают четыре земельных участка за 344 миллиона рублей под высотную застройку в Заозерном районе. Информация об этом размещена на сайте администрации. «Аукцион на право заключения договора о комплексном развитии незастроенной территории, расположенной в 9 микрорайоне города Кургана. Общая площадь: 338 439 квадратных метров. Начальная цена: 240 880 000 рублей», — говорится в документе. В 16 микрорайоне Заозерного стоимость земельного участка площадью 235,4 тысячи квадратных метров стоит более 53 млн рублей. Еще две незастроенных территории в 8 и 14 микрорайонах общей площадью 240 тысяч квадратных метров выставлены на торги за 49,6 млн рублей. Реализация комплексной застройки рассчитана на семь лет. Ранее URA.RU писало, что мэрия Кургана снизила на 92 млн рублей стоимость земли под застройку, чтобы найти инвесторов. Пять участков, которые не могли продать около года, подешевели в 2,5 раза. Территории расположены в центре города, микрорайоне Северный, Рябково и Заозерный.

Власти Кургана продают четыре земельных участка за 344 миллиона рублей под высотную застройку в Заозерном районе. Информация об этом размещена на сайте администрации. «Аукцион на право заключения договора о комплексном развитии незастроенной территории, расположенной в 9 микрорайоне города Кургана. Общая площадь: 338 439 квадратных метров. Начальная цена: 240 880 000 рублей», — говорится в документе. В 16 микрорайоне Заозерного стоимость земельного участка площадью 235,4 тысячи квадратных метров стоит более 53 млн рублей. Еще две незастроенных территории в 8 и 14 микрорайонах общей площадью 240 тысяч квадратных метров выставлены на торги за 49,6 млн рублей. Реализация комплексной застройки рассчитана на семь лет. Ранее URA.RU писало, что мэрия Кургана снизила на 92 млн рублей стоимость земли под застройку, чтобы найти инвесторов. Пять участков, которые не могли продать около года, подешевели в 2,5 раза. Территории расположены в центре города, микрорайоне Северный, Рябково и Заозерный.