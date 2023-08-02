Участник СВО из Екатеринбурга рассказал, как собака спасла его от снайпера ВСУ

Пес по кличке «Джигит» отвлек снайпера ВСУ, чтобы спасти жизнь свердловскому бойцу в зоне СВО

02 августа 2023 в 20:53 Размер текста - 17 +

«Джигит» спас российского бойца от пули снайпера ВСУ Фото: Московец Илья © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Пес по кличке «Джигит», обнаружив «гнездо» снайпера ВСУ, набросился на военного, что помогло российскому бойцу обезвредить врага. Четвероногий товарищ у участника СВО из Екатеринбурга появился несколько месяцев назад. Своей историей с корреспондентом URA.RU поделился солдат армии РФ Давид. «Четыре месяца назад я подобрал бездомного пса. На глаз мы с товарищами определили, что это немецкая овчарка с помесью. Отличительной чертой пса было то, что шерсть на мордочке у него почти черная, а вся остальная шерсть янтарного цвета. Мой товарищ посмотрел на него и сказал, что этот пес в прошлой жизни был кавказцем. Тогда и пришла в голову идея назвать его „Джигитом“. А уже через полтора месяца во время ожесточенных боев в зоне СВО он проявил себя как настоящий джигит. Мой четырехногий парень спас мою жизнь и помог сработать на опережение, уничтожив врага», — делится Давид. По словам Давида, в самый сложный момент пес не испугался грома от взрывающихся снарядов, а как настоящий профессиональный военный смог сконцентрироваться и спасти жизнь своего боевого товарища. «Для меня стало полной неожиданностью то, как повел себя „Джигит“. Наша бригада попала под минометный обстрел врага. Нам пришлось разгруппироваться. И вот я оказался отрезанным от всех. В какой-то момент по мне начал активно работать снайпер. На мгновение я потерял из виду своего „Джигита“. А чуть погодя вижу, как он медленно ползет к неровной поверхности. Издалека можно было подумать о том, что это просто холм или присыпанная яма, но не тут то было», — вспоминает солдат. «Когда „Джигит“ подполз ближе, то началось самое интересное. Сначала он громко гавкнул, а потом прыгнул, как оказалось позже, на украинского военного. Тот начал отмахиваться от собаки, пытался выстрелить, но „Джигит“ схватил его мертвой хваткой. И пока враг доставал нож, я успел подобраться к сопернику и обезвредить его. Я не пострадал, а вот мой „Джигит“ немного повредил лапку. Я нес его на руках. Позже мы дошли до наших ребят. Уже там моего верному и храброму боевому товарищу перевязали лапу. Через несколько дней „Джигит“ был в полном порядке. Теперь у меня есть самый настоящий боевой товарищ, с которым нестрашно оказаться в любой передряге», — поделился уральский солдат Давид. Ранее URA.RU писало о том, что свердловский участник СВО переоделся в форму врага, чтобы обхитрить ВСУ. Будучи в форме ВСУ, российский солдат смог перейти через блокпост противника и добраться до своих товарищей живым и невредимым. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Пес по кличке «Джигит», обнаружив «гнездо» снайпера ВСУ, набросился на военного, что помогло российскому бойцу обезвредить врага. Четвероногий товарищ у участника СВО из Екатеринбурга появился несколько месяцев назад. Своей историей с корреспондентом URA.RU поделился солдат армии РФ Давид. «Четыре месяца назад я подобрал бездомного пса. На глаз мы с товарищами определили, что это немецкая овчарка с помесью. Отличительной чертой пса было то, что шерсть на мордочке у него почти черная, а вся остальная шерсть янтарного цвета. Мой товарищ посмотрел на него и сказал, что этот пес в прошлой жизни был кавказцем. Тогда и пришла в голову идея назвать его „Джигитом“. А уже через полтора месяца во время ожесточенных боев в зоне СВО он проявил себя как настоящий джигит. Мой четырехногий парень спас мою жизнь и помог сработать на опережение, уничтожив врага», — делится Давид. По словам Давида, в самый сложный момент пес не испугался грома от взрывающихся снарядов, а как настоящий профессиональный военный смог сконцентрироваться и спасти жизнь своего боевого товарища. «Для меня стало полной неожиданностью то, как повел себя „Джигит“. Наша бригада попала под минометный обстрел врага. Нам пришлось разгруппироваться. И вот я оказался отрезанным от всех. В какой-то момент по мне начал активно работать снайпер. На мгновение я потерял из виду своего „Джигита“. А чуть погодя вижу, как он медленно ползет к неровной поверхности. Издалека можно было подумать о том, что это просто холм или присыпанная яма, но не тут то было», — вспоминает солдат. «Когда „Джигит“ подполз ближе, то началось самое интересное. Сначала он громко гавкнул, а потом прыгнул, как оказалось позже, на украинского военного. Тот начал отмахиваться от собаки, пытался выстрелить, но „Джигит“ схватил его мертвой хваткой. И пока враг доставал нож, я успел подобраться к сопернику и обезвредить его. Я не пострадал, а вот мой „Джигит“ немного повредил лапку. Я нес его на руках. Позже мы дошли до наших ребят. Уже там моего верному и храброму боевому товарищу перевязали лапу. Через несколько дней „Джигит“ был в полном порядке. Теперь у меня есть самый настоящий боевой товарищ, с которым нестрашно оказаться в любой передряге», — поделился уральский солдат Давид. Ранее URA.RU писало о том, что свердловский участник СВО переоделся в форму врага, чтобы обхитрить ВСУ. Будучи в форме ВСУ, российский солдат смог перейти через блокпост противника и добраться до своих товарищей живым и невредимым.