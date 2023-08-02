Мишустин задал новый тренд в российской системе образования

Мишустин встретился с талантливыми учениками, победившими в международных олимпиадах

02 августа 2023 в 19:30 Размер текста - 17 +

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин встретился с талантливыми учениками в стратегически важных сферах Фото: Георгий Бергал © URA.RU Премьер-министр России Михаил Мишустин задал новый тренд для всех органов власти в среднем и высшем образовании. Встречей с победителями международных олимпиад по естественным и точным наукам 2 августа он показал приоритеты госполитики в этой сфере, пояснил URA.RU гендиректор Центра развития региональной политики Илья Гращенков. «Российская наука переживает период суверенного перерождения. Конечно, большое внимание уделяется образованию, потому что без него невозможно развитие тех отраслей, где мы хотим достичь прорыва, — это и в сфере IT-технологий, и вообще всего современного, что связано с биологией, химией. Поэтому правительство пытается разработать программы поддержки талантливой молодежи. Повышенное внимание правительства демонстрирует поддержку таких сфер, с другой стороны формирует общий дискурс для власти, отношение к образованию как таковому, каким оно должно быть в современной России», — отметил Гащенков. Российская наука переживает период суверенного перерождения, поэтому правительство разрабатывает программы поддержки талантливой молодежи, считает эксперт Фото: Владимир Андреев © URA.RU На встрече с Мишустиным присутствовали 17 старшеклассников и студентов первых курсов вузов — обладателей золотых и серебряных наград международных олимпиад 2023 года, а также их наставники. Российские команды сталкивались с препятствиями — приходилось выступать под нейтральным флагом, были сложности с логистикой, а математикам и вовсе пришлось участвовать дистанционно. Однако все это не помешало школьникам и студентам показать выдающиеся результаты, отметил в приветственном слове Мишустин. «Вы показали не просто блестящие результаты. Фактически по четырем фундаментальным наукам — а это математика, физика, химия и биология — вы участвовали в четырех самых престижных соревнованиях, где ребята представляли сто стран мира. И конечно, этот результат просто замечательный», — подчеркнул премьер. Новость по теме Мишустин оценил перезагрузку промышленности РФ в условиях санкций На протяжении последних пяти лет российские команды ежегодно становились лидерами по количеству завоеванных медалей. В текущем году участники привезли 19 медалей, из них пять золотых и одну серебряную с математической олимпиады в Японии, три золотые и одну серебряную — по биологии в ОАЭ, пять золотых — по физике в Японии, три золотые и одну серебряную — по химии в Швейцарии. На новой неделе российские школьники примут участие в международной олимпиаде по географии. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Премьер-министр России Михаил Мишустин задал новый тренд для всех органов власти в среднем и высшем образовании. Встречей с победителями международных олимпиад по естественным и точным наукам 2 августа он показал приоритеты госполитики в этой сфере, пояснил URA.RU гендиректор Центра развития региональной политики Илья Гращенков. «Российская наука переживает период суверенного перерождения. Конечно, большое внимание уделяется образованию, потому что без него невозможно развитие тех отраслей, где мы хотим достичь прорыва, — это и в сфере IT-технологий, и вообще всего современного, что связано с биологией, химией. Поэтому правительство пытается разработать программы поддержки талантливой молодежи. Повышенное внимание правительства демонстрирует поддержку таких сфер, с другой стороны формирует общий дискурс для власти, отношение к образованию как таковому, каким оно должно быть в современной России», — отметил Гащенков. На встрече с Мишустиным присутствовали 17 старшеклассников и студентов первых курсов вузов — обладателей золотых и серебряных наград международных олимпиад 2023 года, а также их наставники. Российские команды сталкивались с препятствиями — приходилось выступать под нейтральным флагом, были сложности с логистикой, а математикам и вовсе пришлось участвовать дистанционно. Однако все это не помешало школьникам и студентам показать выдающиеся результаты, отметил в приветственном слове Мишустин. «Вы показали не просто блестящие результаты. Фактически по четырем фундаментальным наукам — а это математика, физика, химия и биология — вы участвовали в четырех самых престижных соревнованиях, где ребята представляли сто стран мира. И конечно, этот результат просто замечательный», — подчеркнул премьер. На протяжении последних пяти лет российские команды ежегодно становились лидерами по количеству завоеванных медалей. В текущем году участники привезли 19 медалей, из них пять золотых и одну серебряную с математической олимпиады в Японии, три золотые и одну серебряную — по биологии в ОАЭ, пять золотых — по физике в Японии, три золотые и одну серебряную — по химии в Швейцарии. На новой неделе российские школьники примут участие в международной олимпиаде по географии.