01 августа 2023

Новый Уренгой появится на монетах России. Скрин

Банк России выпустит памятную монету к юбилею Нового Уренгоя
© Служба новостей «URA.RU»
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Старт строительства «Лицейского квартала» в жилом районе «Солнечный». Екатеринбург, монеты, эталон
К юбилею Нового Уренгоя выпустят памятную монету номиналом 3 рубля Фото:

Банк России выпустит памятную монету к полувековому юбилею Нового Уренгоя. О данном решении совета директоров финансовой организации сообщает пресс-служба Центробанка.

«Монета к юбилею Нового Уренгоя будет выпущена Банком России ограниченным тиражом в 2025 году. Монета будет изготовлена из серебра 925-й пробы, ее номинал составит три рубля», — сообщает пресс-служба Центробанка на официальном сайте.

Тираж памятной монеты составит три тысячи экземпляров. Она войдет в серию «Города».

Монета к 50-летию Нового Уренгоя будет выпущена в 2025 году
Монета к 50-летию Нового Уренгоя будет выпущена в 2025 году
Фото:

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Банк России выпустит памятную монету к полувековому юбилею Нового Уренгоя. О данном решении совета директоров финансовой организации сообщает пресс-служба Центробанка. «Монета к юбилею Нового Уренгоя будет выпущена Банком России ограниченным тиражом в 2025 году. Монета будет изготовлена из серебра 925-й пробы, ее номинал составит три рубля», — сообщает пресс-служба Центробанка на официальном сайте. Тираж памятной монеты составит три тысячи экземпляров. Она войдет в серию «Города».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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