К юбилею Нового Уренгоя выпустят памятную монету номиналом 3 рубля
Банк России выпустит памятную монету к полувековому юбилею Нового Уренгоя. О данном решении совета директоров финансовой организации сообщает пресс-служба Центробанка.
«Монета к юбилею Нового Уренгоя будет выпущена Банком России ограниченным тиражом в 2025 году. Монета будет изготовлена из серебра 925-й пробы, ее номинал составит три рубля», — сообщает пресс-служба Центробанка на официальном сайте.
Тираж памятной монеты составит три тысячи экземпляров. Она войдет в серию «Города».
Монета к 50-летию Нового Уренгоя будет выпущена в 2025 году
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