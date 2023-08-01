Банк России выпустит памятную монету к юбилею Нового Уренгоя

К юбилею Нового Уренгоя выпустят памятную монету номиналом 3 рубля Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Банк России выпустит памятную монету к полувековому юбилею Нового Уренгоя. О данном решении совета директоров финансовой организации сообщает пресс-служба Центробанка.

«Монета к юбилею Нового Уренгоя будет выпущена Банком России ограниченным тиражом в 2025 году. Монета будет изготовлена из серебра 925-й пробы, ее номинал составит три рубля», — сообщает пресс-служба Центробанка на официальном сайте.

Тираж памятной монеты составит три тысячи экземпляров. Она войдет в серию «Города».