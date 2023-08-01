В Кургане сократят работников дома детского творчества

02 августа 2023 в 18:31 Размер текста - 17 +

Из-за реорганизации двух школ детского творчества сократят работников Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Курганском доме детского творчества (ДДТ) «Радуга» сократят работников в связи с реорганизацией и объединением с Дворцом детского юношеского творчества. Об этом сообщается на сайте городской администрации. «Предупредить в срок до 18 августа персонально под роспись работников «ДДТ «Радуга» о предстоящем высвобождении в связи с сокращением численности или штата, либо о предстоящем изменении условий трудового договора», — сообщается на сайте мэрии. Сокращенным работникам должны будут предложить другие вакантные места и выплатить выходные пособия в соответствии с трудовым кодексом РФ. Реорганизацию школ детского творчества должны завершить до 29 декабря 2023 года. После реформирования власти обещают, что школы продолжат заниматься творческим развитием детей. Ранее URA.RU писало, что мэрия Кургана завершила ликвидацию 13 детских садов. Реорганизация детсадов была проведена для создания современных и комфортных условий для развития детей, повышения доступности дошкольного образования, а также для увеличения зарплат педагогов.

В Курганском доме детского творчества (ДДТ) «Радуга» сократят работников в связи с реорганизацией и объединением с Дворцом детского юношеского творчества. Об этом сообщается на сайте городской администрации. «Предупредить в срок до 18 августа персонально под роспись работников «ДДТ «Радуга» о предстоящем высвобождении в связи с сокращением численности или штата, либо о предстоящем изменении условий трудового договора», — сообщается на сайте мэрии. Сокращенным работникам должны будут предложить другие вакантные места и выплатить выходные пособия в соответствии с трудовым кодексом РФ. Реорганизацию школ детского творчества должны завершить до 29 декабря 2023 года. После реформирования власти обещают, что школы продолжат заниматься творческим развитием детей. Ранее URA.RU писало, что мэрия Кургана завершила ликвидацию 13 детских садов. Реорганизация детсадов была проведена для создания современных и комфортных условий для развития детей, повышения доступности дошкольного образования, а также для увеличения зарплат педагогов.