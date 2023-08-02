В детсад Озерска завезли свердловскую сметану сомнительного производства

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Закладка «первого камня» сразу на двух будущих объектах - под строительство церковно-причтового дома и под строительство ЖК «Медный». Челябинск, столовая, детский сад, детское питание, повар, обед
В детский сад попала только часть сметаны сомнительного качества — 2,8 килограмма Фото:

В детский сад Озерска (Челябинская область) завезли сметану, изготовленную из сливочного масла сомнительного качества. Поставки происходили из Свердловской области, сообщили URA.RU в пресс-службе Россельхознадзоре по Челябинской и Озерской областям.

«Система прослеживания подтвердила сомнительное качество сливочного масла в составе сметаны. Малую часть из Свердловской области привезли челябинскому бизнесмену. Он отправил 2,8 килограмма сметаны сомнительного производства в дошкольное учреждение Озерска», — рассказали URA.RU в ведомстве.

Челябинского бизнесмена оповестили о нарушениях на производстве. Детсад проинформировали о сметане и предложили изъять из оборота. В Россельхознадзор по Свердловской области направили информацию о производителе для принятия мер.

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В детский сад Озерска (Челябинская область) завезли сметану, изготовленную из сливочного масла сомнительного качества. Поставки происходили из Свердловской области, сообщили URA.RU в пресс-службе Россельхознадзоре по Челябинской и Озерской областям. «Система прослеживания подтвердила сомнительное качество сливочного масла в составе сметаны. Малую часть из Свердловской области привезли челябинскому бизнесмену. Он отправил 2,8 килограмма сметаны сомнительного производства в дошкольное учреждение Озерска», — рассказали URA.RU в ведомстве. Челябинского бизнесмена оповестили о нарушениях на производстве. Детсад проинформировали о сметане и предложили изъять из оборота. В Россельхознадзор по Свердловской области направили информацию о производителе для принятия мер.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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