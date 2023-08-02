В детсад Озерска завезли свердловскую сметану сомнительного производства

В детский сад Озерска (Челябинская область) завезли сметану, изготовленную из сливочного масла сомнительного качества. Поставки происходили из Свердловской области, сообщили URA.RU в пресс-службе Россельхознадзоре по Челябинской и Озерской областям.
«Система прослеживания подтвердила сомнительное качество сливочного масла в составе сметаны. Малую часть из Свердловской области привезли челябинскому бизнесмену. Он отправил 2,8 килограмма сметаны сомнительного производства в дошкольное учреждение Озерска», — рассказали URA.RU в ведомстве.
Челябинского бизнесмена оповестили о нарушениях на производстве. Детсад проинформировали о сметане и предложили изъять из оборота. В Россельхознадзор по Свердловской области направили информацию о производителе для принятия мер.
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