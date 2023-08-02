В детсад Озерска завезли свердловскую сметану сомнительного производства

02 августа 2023 в 18:45 Размер текста - 17 +

В детский сад попала только часть сметаны сомнительного качества — 2,8 килограмма Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В детский сад Озерска (Челябинская область) завезли сметану, изготовленную из сливочного масла сомнительного качества. Поставки происходили из Свердловской области, сообщили URA.RU в пресс-службе Россельхознадзоре по Челябинской и Озерской областям. «Система прослеживания подтвердила сомнительное качество сливочного масла в составе сметаны. Малую часть из Свердловской области привезли челябинскому бизнесмену. Он отправил 2,8 килограмма сметаны сомнительного производства в дошкольное учреждение Озерска», — рассказали URA.RU в ведомстве. Челябинского бизнесмена оповестили о нарушениях на производстве. Детсад проинформировали о сметане и предложили изъять из оборота. В Россельхознадзор по Свердловской области направили информацию о производителе для принятия мер.

В детский сад Озерска (Челябинская область) завезли сметану, изготовленную из сливочного масла сомнительного качества. Поставки происходили из Свердловской области, сообщили URA.RU в пресс-службе Россельхознадзоре по Челябинской и Озерской областям. «Система прослеживания подтвердила сомнительное качество сливочного масла в составе сметаны. Малую часть из Свердловской области привезли челябинскому бизнесмену. Он отправил 2,8 килограмма сметаны сомнительного производства в дошкольное учреждение Озерска», — рассказали URA.RU в ведомстве. Челябинского бизнесмена оповестили о нарушениях на производстве. Детсад проинформировали о сметане и предложили изъять из оборота. В Россельхознадзор по Свердловской области направили информацию о производителе для принятия мер.