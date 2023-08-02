Арестован педофил, который приставал к девочкам в детском лагере в Анапе 02 августа 2023 в 19:25 Размер текста - 17 + Педофил арестован до 29 сентября, сообщили в пресс-службе суда Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Суд в Анапе арестовал мужчину, который обвиняется в приставании к двум девочкам в детском лагере. Об этом сообщили в пресс-службе судов Кубани. «Обвиняемый заключен под стражу на срок 1 месяц 28 суток, то есть до 29 сентября», — говорится в telegram-канале «Объединенной пресс-службы судов Краснодарского края». Мужчина приставал к двум девочкам в детском лагере «Счастливое детство» в Анапе. Суд также отметил, что обвиняемый не имеет постоянного места жительства. Он может скрыться от органов следствия, если его отпустить. Суд в Анапе арестовал мужчину, который обвиняется в приставании к двум девочкам в детском лагере. Об этом сообщили в пресс-службе судов Кубани. «Обвиняемый заключен под стражу на срок 1 месяц 28 суток, то есть до 29 сентября», — говорится в telegram-канале «Объединенной пресс-службы судов Краснодарского края». Мужчина приставал к двум девочкам в детском лагере «Счастливое детство» в Анапе. Суд также отметил, что обвиняемый не имеет постоянного места жительства. Он может скрыться от органов следствия, если его отпустить. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям