Арестован педофил, который приставал к девочкам в детском лагере в Анапе

Суд в Анапе арестовал мужчину, который обвиняется в приставании к двум девочкам в детском лагере. Об этом сообщили в пресс-службе судов Кубани.
«Обвиняемый заключен под стражу на срок 1 месяц 28 суток, то есть до 29 сентября», — говорится в telegram-канале «Объединенной пресс-службы судов Краснодарского края». Мужчина приставал к двум девочкам в детском лагере «Счастливое детство» в Анапе.
Суд также отметил, что обвиняемый не имеет постоянного места жительства. Он может скрыться от органов следствия, если его отпустить.
Суд в Анапе арестовал мужчину, который обвиняется в приставании к двум девочкам в детском лагере. Об этом сообщили в пресс-службе судов Кубани. «Обвиняемый заключен под стражу на срок 1 месяц 28 суток, то есть до 29 сентября», — говорится в telegram-канале «Объединенной пресс-службы судов Краснодарского края». Мужчина приставал к двум девочкам в детском лагере «Счастливое детство» в Анапе. Суд также отметил, что обвиняемый не имеет постоянного места жительства. Он может скрыться от органов следствия, если его отпустить.