Арестован педофил, который приставал к девочкам в детском лагере в Анапе

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Педофил арестован до 29 сентября, сообщили в пресс-службе суда Фото:

Суд в Анапе арестовал мужчину, который обвиняется в приставании к двум девочкам в детском лагере. Об этом сообщили в пресс-службе судов Кубани.

«Обвиняемый заключен под стражу на срок 1 месяц 28 суток, то есть до 29 сентября», — говорится в telegram-канале «Объединенной пресс-службы судов Краснодарского края». Мужчина приставал к двум девочкам в детском лагере «Счастливое детство» в Анапе.

Суд также отметил, что обвиняемый не имеет постоянного места жительства. Он может скрыться от органов следствия, если его отпустить.

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Суд в Анапе арестовал мужчину, который обвиняется в приставании к двум девочкам в детском лагере. Об этом сообщили в пресс-службе судов Кубани. «Обвиняемый заключен под стражу на срок 1 месяц 28 суток, то есть до 29 сентября», — говорится в telegram-канале «Объединенной пресс-службы судов Краснодарского края». Мужчина приставал к двум девочкам в детском лагере «Счастливое детство» в Анапе. Суд также отметил, что обвиняемый не имеет постоянного места жительства. Он может скрыться от органов следствия, если его отпустить.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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