Полковник Литовкин спрогнозировал, как поляки заберут часть Украины

Полковник Литовкин: Польша ждет краха Зеленского для раздела Украины

03 августа 2023 в 07:02 Размер текста - 17 +

Поляки воюют на Украине в своих интересах, сказал Виктор Литовкин Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Польша ждет падения режима президента Украины Владимира Зеленского, чтобы приступить к разделу украинских земель. Об этом в беседе с URA.RU рассказал военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин. «Пройдет время, и поляки предъявят Украине серьезные претензии за Волынскую резню. Это постепенно будет. Это пока поляки все надеются на то, что сегодня-завтра режим Зеленского рухнет, и они приступят к разделу Украины вместе с Россией, Венгрией и Румынией. Они себя немножко сдерживают, но это до поры до времени», — сказал Виктор Литовкин. Он отметил, что Польша использует Киев для достижения собственных целей. «То, что у поляков презрительное отношение к Украине, что они хотят за их счет заполучить земли на Востоке, это очевидно. Они этого не скрывают. Поляки воюют не для того, чтобы Киев одержал победу. Они выполняют волю США, чтобы разорить РФ. Даже закон, который Зеленский подписал о том, что права поляков на Украине такие же, как у украинского населения, тоже об этом. Поляки недовольны тем, что украинцы недостаточно благодарны Польше за ту помощь, которую они оказывают. Они возмущены, что им не целуют руки за оказываемую поддержу», — объяснил полковник. Экс-министр обороны Польши Радислав Сикорский заявил, что Украине стоило бы больше ценить поддержку, которую им оказывает Варшава. Из-за этого высказывания Министерство иностранных дел Украины вызвало польского посла Бартоша Цихоцкого. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий назвал подобное поведение Киева недопустимым в сложившихся обстоятельствах. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Польша ждет падения режима президента Украины Владимира Зеленского, чтобы приступить к разделу украинских земель. Об этом в беседе с URA.RU рассказал военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин. «Пройдет время, и поляки предъявят Украине серьезные претензии за Волынскую резню. Это постепенно будет. Это пока поляки все надеются на то, что сегодня-завтра режим Зеленского рухнет, и они приступят к разделу Украины вместе с Россией, Венгрией и Румынией. Они себя немножко сдерживают, но это до поры до времени», — сказал Виктор Литовкин. Он отметил, что Польша использует Киев для достижения собственных целей. «То, что у поляков презрительное отношение к Украине, что они хотят за их счет заполучить земли на Востоке, это очевидно. Они этого не скрывают. Поляки воюют не для того, чтобы Киев одержал победу. Они выполняют волю США, чтобы разорить РФ. Даже закон, который Зеленский подписал о том, что права поляков на Украине такие же, как у украинского населения, тоже об этом. Поляки недовольны тем, что украинцы недостаточно благодарны Польше за ту помощь, которую они оказывают. Они возмущены, что им не целуют руки за оказываемую поддержу», — объяснил полковник. Экс-министр обороны Польши Радислав Сикорский заявил, что Украине стоило бы больше ценить поддержку, которую им оказывает Варшава. Из-за этого высказывания Министерство иностранных дел Украины вызвало польского посла Бартоша Цихоцкого. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий назвал подобное поведение Киева недопустимым в сложившихся обстоятельствах.