02 августа 2023

В Кургане предприятие по обработке металла в два раза снизило прибыль

В Кургане ООО «Металлоконструкция» в два раза снизило прибыль
© Служба новостей «URA.RU»
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В Кургане ООО «Металлоконструкция» отчиталось о снижении чистой прибыли Фото:

Курганское предприятие «Металлоконструкция» в два раза снизило чистую прибыль. Об этом говорится в финотчете, опубликованном в сервисе СБИС.

«Чистая прибыль ООО „Металлоконструкция“ за 2021 год: 10 млн 388 тысяч рублей. Чистая прибыль за 2022 год: 5 млн 465 тысяч рублей», — указано в финотчете организации.

По данным сервиса СБИС, на фоне падения чистой прибыли — выручка у ООО «Металлоконструкция» также снизилась. В финотчете написано, что выручка уменьшилась с 551 млн 945 тысяч рублей до 539 млн 408 тысяч рублей, то есть стала меньше на 12 млн рублей.

В Курганской области согласно СБИС, предприятие занимает первое место в категории фирм, занимающихся обработкой металлов и сплавов. В организации работают 40 сотрудников, директором является Сергей Самохвалов.

URA.RU направило редакционный запрос, чтобы выяснить причины резкого падения чистой прибыли у ООО «Металлоконструкция». Публикация дополнится после получения ответа.

Ранее завод «Курганские прицепы» отчитался о снижении чистой прибыли более чем в два раза. Об этом говорится в финотчете, опубликованном в сервисе СБИС.

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Курганское предприятие «Металлоконструкция» в два раза снизило чистую прибыль. Об этом говорится в финотчете, опубликованном в сервисе СБИС. «Чистая прибыль ООО „Металлоконструкция“ за 2021 год: 10 млн 388 тысяч рублей. Чистая прибыль за 2022 год: 5 млн 465 тысяч рублей», — указано в финотчете организации. По данным сервиса СБИС, на фоне падения чистой прибыли — выручка у ООО «Металлоконструкция» также снизилась. В финотчете написано, что выручка уменьшилась с 551 млн 945 тысяч рублей до 539 млн 408 тысяч рублей, то есть стала меньше на 12 млн рублей. В Курганской области согласно СБИС, предприятие занимает первое место в категории фирм, занимающихся обработкой металлов и сплавов. В организации работают 40 сотрудников, директором является Сергей Самохвалов. URA.RU направило редакционный запрос, чтобы выяснить причины резкого падения чистой прибыли у ООО «Металлоконструкция». Публикация дополнится после получения ответа. Ранее завод «Курганские прицепы» отчитался о снижении чистой прибыли более чем в два раза. Об этом говорится в финотчете, опубликованном в сервисе СБИС.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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