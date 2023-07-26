В Кургане завод по производству автоприцепов в два раза снизил прибыль

АО «Курганские прицепы» отчиталось о снижении чистой прибыли в два раза (архивное фото) Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Завод «Курганские прицепы» отчитался о снижении чистой прибыли более чем в два раза. Об этом говорится в финотчете, опубликованном в сервисе СБИС.

«Чистая прибыль АО „Курганские прицепы“ за 2021 год: 13 млн 815 тысяч рублей. Чистая прибыль за 2022 год: 5 млн 080 тысяч рублей», — указано в финотчете предприятия.

Уточняется, что выручка АО «Курганские прицепы» снизилась с 604 миллионов 327 тысяч рублей (2021 год) до 506 миллионов 986 тысяч рублей (2022 год), то есть на 97 миллионов рублей. По данным сервиса СБИС на предприятии работают 212 сотрудников, средняя зарплата у них — 47 тысяч рублей в месяц.

URA.RU направило редакционный запрос в АО «Курганские прицепы», чтобы выяснить причины снижения чистой прибыли более чем в два раза. Публикация дополнится после получения ответа.

Ранее курганский производитель вездеходов «Бурлак» снизил чистую прибыль, чтобы увеличить инвестиции в развитие нового завода. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил коммерческий директор компании Роман Панкратьев.