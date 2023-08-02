02 августа 2023

Мэрия Шадринска оказалась недоступной для маломобильных горожан. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Шадринск , мэрия, администрация города шадринска
На крыльце здания мэрии Шадринска нет пандусов для маломобильных горожан (архивное фото) Фото:

В Шадринске крыльцо на входе в здание мэрии не оборудовано пандусами для маломобильных горожан. Нарушаются права людей с ограничениями по здоровью, инвалидов-колясочников на беспрепятственный доступ в учреждение. Об этом URA.RU рассказал депутат Шадринской гордумы Александр Бухаров.

«Ко мне обратились горожане с жалобой, поскольку нет пандусов на лестнице здания мэрии. Я написал в декабре 2022 года обращение в прокуратуру, чтобы надзорный орган провел проверку и восстановил права инвалидов и маломобильных горожан на безбарьерную среду. Прокуратура согласилась с моими доводами», — пояснил Бухаров.

Бухаров подчеркнул, что по закону лестницы в учреждения должны быть оборудованы пандусами, а при необходимости и другими средствами подъема для маломобильных жителей. Он добавил, что прошло уже полгода с момента, когда прокуратура обязала мэрию Шадринска сделать на крыльце пандусы. Но дело так и не сдвинулось с мертвой точки.

«Буду снова писать обращение в прокуратуру, чтобы она через суд заставила мэрию устранить нарушение прав горожан с ограничениями по здоровью. Здание администрации должно быть доступно для всех групп жителей», — рассказал Бухаров.

URA.RU направило редакционный запрос в мэрию Шадринска, чтобы выяснить, когда крыльцо будет оборудовано пандусами. Публикация дополнится после получения ответа.

Крыльцо в здании мэрии Шадринска не оборудовано пандусами для маломобильных горожан
Крыльцо в здании мэрии Шадринска не оборудовано пандусами для маломобильных горожан
Фото:
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В Шадринске крыльцо на входе в здание мэрии не оборудовано пандусами для маломобильных горожан. Нарушаются права людей с ограничениями по здоровью, инвалидов-колясочников на беспрепятственный доступ в учреждение. Об этом URA.RU рассказал депутат Шадринской гордумы Александр Бухаров. «Ко мне обратились горожане с жалобой, поскольку нет пандусов на лестнице здания мэрии. Я написал в декабре 2022 года обращение в прокуратуру, чтобы надзорный орган провел проверку и восстановил права инвалидов и маломобильных горожан на безбарьерную среду. Прокуратура согласилась с моими доводами», — пояснил Бухаров. Бухаров подчеркнул, что по закону лестницы в учреждения должны быть оборудованы пандусами, а при необходимости и другими средствами подъема для маломобильных жителей. Он добавил, что прошло уже полгода с момента, когда прокуратура обязала мэрию Шадринска сделать на крыльце пандусы. Но дело так и не сдвинулось с мертвой точки. «Буду снова писать обращение в прокуратуру, чтобы она через суд заставила мэрию устранить нарушение прав горожан с ограничениями по здоровью. Здание администрации должно быть доступно для всех групп жителей», — рассказал Бухаров. URA.RU направило редакционный запрос в мэрию Шадринска, чтобы выяснить, когда крыльцо будет оборудовано пандусами. Публикация дополнится после получения ответа.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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