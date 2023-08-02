В Шадринске крыльцо на входе в здание мэрии не оборудовано пандусами для маломобильных горожан. Нарушаются права людей с ограничениями по здоровью, инвалидов-колясочников на беспрепятственный доступ в учреждение. Об этом URA.RU рассказал депутат Шадринской гордумы Александр Бухаров.
«Ко мне обратились горожане с жалобой, поскольку нет пандусов на лестнице здания мэрии. Я написал в декабре 2022 года обращение в прокуратуру, чтобы надзорный орган провел проверку и восстановил права инвалидов и маломобильных горожан на безбарьерную среду. Прокуратура согласилась с моими доводами», — пояснил Бухаров.
Бухаров подчеркнул, что по закону лестницы в учреждения должны быть оборудованы пандусами, а при необходимости и другими средствами подъема для маломобильных жителей. Он добавил, что прошло уже полгода с момента, когда прокуратура обязала мэрию Шадринска сделать на крыльце пандусы. Но дело так и не сдвинулось с мертвой точки.
«Буду снова писать обращение в прокуратуру, чтобы она через суд заставила мэрию устранить нарушение прав горожан с ограничениями по здоровью. Здание администрации должно быть доступно для всех групп жителей», — рассказал Бухаров.
URA.RU направило редакционный запрос в мэрию Шадринска, чтобы выяснить, когда крыльцо будет оборудовано пандусами. Публикация дополнится после получения ответа.
Крыльцо в здании мэрии Шадринска не оборудовано пандусами для маломобильных горожан
В Шадринске крыльцо на входе в здание мэрии не оборудовано пандусами для маломобильных горожан. Нарушаются права людей с ограничениями по здоровью, инвалидов-колясочников на беспрепятственный доступ в учреждение. Об этом URA.RU рассказал депутат Шадринской гордумы Александр Бухаров. «Ко мне обратились горожане с жалобой, поскольку нет пандусов на лестнице здания мэрии. Я написал в декабре 2022 года обращение в прокуратуру, чтобы надзорный орган провел проверку и восстановил права инвалидов и маломобильных горожан на безбарьерную среду. Прокуратура согласилась с моими доводами», — пояснил Бухаров. Бухаров подчеркнул, что по закону лестницы в учреждения должны быть оборудованы пандусами, а при необходимости и другими средствами подъема для маломобильных жителей. Он добавил, что прошло уже полгода с момента, когда прокуратура обязала мэрию Шадринска сделать на крыльце пандусы. Но дело так и не сдвинулось с мертвой точки. «Буду снова писать обращение в прокуратуру, чтобы она через суд заставила мэрию устранить нарушение прав горожан с ограничениями по здоровью. Здание администрации должно быть доступно для всех групп жителей», — рассказал Бухаров. URA.RU направило редакционный запрос в мэрию Шадринска, чтобы выяснить, когда крыльцо будет оборудовано пандусами. Публикация дополнится после получения ответа.