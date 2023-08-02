Первый российский регион запретил пропаганду абортов

В Мордовии запретили пропаганду абортов

03 августа 2023 в 09:07 Размер текста - 17 +

Иван Капитонов заявил, что Мордовия стала первым регионом, где запретили пропаганду аборта Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Республика Мордовия стала первым регионом России, где запретили пропаганду абортов. Был принят закон «О запрещении склонения к искусственному прерыванию беременности на территории Республики Мордовия». «Концепция государственной семейной политики в России на период до 2025 года называет прерывание беременности одним из факторов, негативно влияющих на здоровье женщин, а также признает высокое число абортов одной из причин низкого уровня рождаемости», — говорится в тексте документа. Его приводит страница Государственного собрания региона во Вконтакте. Председатель Общественной палаты республики Иван Капитонов заявил, что Мордовия является первым регионом России, где принят данный закон. Согласно ему, под склонением к искусственному прерыванию беременности понимается понуждение к этому беременной женщины путем уговоров, предложений, подкупа, обмана, выдвижения других требований. Склонением не считается информирование медиком беременной женщины о наличии медицинских показаний к искусственному прерыванию беременности. Глава Мордовии Артем Здунов заявил, что регион в «красной зоне» по рождаемости. Причинами он назвал большое количество уехавших жителей из республики и демографическую яму после Великой Отечественной войны и 90-х годов XX века. Ранее зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов заявил о необходимости ограничить свободную продажу экстренных контрацептивов. Росздравнадзор заблокировал более тысячи сайтов, на которых продавались средства для прерывания беременности, передает RT. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Республика Мордовия стала первым регионом России, где запретили пропаганду абортов. Был принят закон «О запрещении склонения к искусственному прерыванию беременности на территории Республики Мордовия». «Концепция государственной семейной политики в России на период до 2025 года называет прерывание беременности одним из факторов, негативно влияющих на здоровье женщин, а также признает высокое число абортов одной из причин низкого уровня рождаемости», — говорится в тексте документа. Его приводит страница Государственного собрания региона во Вконтакте. Председатель Общественной палаты республики Иван Капитонов заявил, что Мордовия является первым регионом России, где принят данный закон. Согласно ему, под склонением к искусственному прерыванию беременности понимается понуждение к этому беременной женщины путем уговоров, предложений, подкупа, обмана, выдвижения других требований. Склонением не считается информирование медиком беременной женщины о наличии медицинских показаний к искусственному прерыванию беременности. Глава Мордовии Артем Здунов заявил, что регион в «красной зоне» по рождаемости. Причинами он назвал большое количество уехавших жителей из республики и демографическую яму после Великой Отечественной войны и 90-х годов XX века. Ранее зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов заявил о необходимости ограничить свободную продажу экстренных контрацептивов. Росздравнадзор заблокировал более тысячи сайтов, на которых продавались средства для прерывания беременности, передает RT.