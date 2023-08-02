Первый российский регион запретил пропаганду абортов

Республика Мордовия стала первым регионом России, где запретили пропаганду абортов. Был принят закон «О запрещении склонения к искусственному прерыванию беременности на территории Республики Мордовия».
«Концепция государственной семейной политики в России на период до 2025 года называет прерывание беременности одним из факторов, негативно влияющих на здоровье женщин, а также признает высокое число абортов одной из причин низкого уровня рождаемости», — говорится в тексте документа. Его приводит страница Государственного собрания региона во
Председатель Общественной палаты республики Иван Капитонов заявил, что Мордовия является первым регионом России, где принят данный закон. Согласно ему, под склонением к искусственному прерыванию беременности понимается понуждение к этому беременной женщины путем уговоров, предложений, подкупа, обмана, выдвижения других требований. Склонением не считается информирование медиком беременной женщины о наличии медицинских показаний к искусственному прерыванию беременности.
Глава Мордовии Артем Здунов заявил, что регион в «красной зоне» по рождаемости. Причинами он назвал большое количество уехавших жителей из республики и демографическую яму после Великой Отечественной войны и 90-х годов XX века.
Ранее зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов заявил о необходимости ограничить свободную продажу экстренных контрацептивов. Росздравнадзор заблокировал более тысячи сайтов, на которых продавались средства для прерывания беременности, передает RT.
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