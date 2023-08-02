Депутат Госдумы Леонов призвал ограничить продажу экстренных контрацептивов

Есть необходимость ограничения свободной продажи экстренных контрацептивов. Все препараты, прерывающие беременность, должны отпускаться только по рецепту врача. Об этом в беседе с URA.RU заявил зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов, подчеркнув, что данная мера будет способствовать увеличению рождаемости.
«Обратиться в женскую консультацию, чтобы выписали рецепт — это правильно. Там работают психологи, и женщину постараются убедить в том, чтобы она оставила ребенка. Рецепт нужен для того, чтобы женщина пришла и появился шанс сохранения беременности. Было бы неплохо, чтобы экстренные контрацептивы были именно по рецепту», — сказал Сергей Леонов.
По его словам, необходима просветительская работа с молодыми девушками. «Надо с девочками общаться, начиная со старших классов. Необходимо объяснять, что такие препараты достаточно вредны для здоровья, чтобы они осознавали все последствия. Такая профилактическая, просветительская работа должна вестись обязательно», — подчеркнул депутат.
Член комитета Госдумы по охране здоровья Юлия Дрожжина объяснила, что экстренные контрацептивы могут навредить организму. «Принимать их желательно после предварительной консультации с гинекологом. Но получить рецепт в течение 24—72 часов после незащищенного полового акта нереально. Риски приема препаратов существуют: они содержат колоссальную дозу гестагенов, которая может привести к сбоям, нарушениям цикла», — отметила собеседница URA.RU.
Ранее аналитики фармрынка сообщили, что в 2022 году рекордно выросли продажи препаратов для медикаментозного аборта и экстренной контрацепции — на 50-60%. Хотя с 2019 года наблюдалось снижение интереса к ним. Спрос на экстренные контрацептивы вырос на 26% за первые пять месяцев 2023 года. При этом число абортов в 2022 году снизилось на 4% по сравнению с 2021 годом и составило менее 400 тысяч случаев.
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