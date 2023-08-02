Депутат Госдумы Леонов призвал ограничить продажу экстренных контрацептивов

03 августа 2023 в 01:05 Размер текста - 17 +

Детям со школьной скамьи нужно объяснять последствия приема экстренных контрацептивов, сказал Сергей Леонов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Есть необходимость ограничения свободной продажи экстренных контрацептивов. Все препараты, прерывающие беременность, должны отпускаться только по рецепту врача. Об этом в беседе с URA.RU заявил зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов, подчеркнув, что данная мера будет способствовать увеличению рождаемости. «Обратиться в женскую консультацию, чтобы выписали рецепт — это правильно. Там работают психологи, и женщину постараются убедить в том, чтобы она оставила ребенка. Рецепт нужен для того, чтобы женщина пришла и появился шанс сохранения беременности. Было бы неплохо, чтобы экстренные контрацептивы были именно по рецепту», — сказал Сергей Леонов. По его словам, необходима просветительская работа с молодыми девушками. «Надо с девочками общаться, начиная со старших классов. Необходимо объяснять, что такие препараты достаточно вредны для здоровья, чтобы они осознавали все последствия. Такая профилактическая, просветительская работа должна вестись обязательно», — подчеркнул депутат. Член комитета Госдумы по охране здоровья Юлия Дрожжина объяснила, что экстренные контрацептивы могут навредить организму. «Принимать их желательно после предварительной консультации с гинекологом. Но получить рецепт в течение 24—72 часов после незащищенного полового акта нереально. Риски приема препаратов существуют: они содержат колоссальную дозу гестагенов, которая может привести к сбоям, нарушениям цикла», — отметила собеседница URA.RU. Ранее аналитики фармрынка сообщили, что в 2022 году рекордно выросли продажи препаратов для медикаментозного аборта и экстренной контрацепции — на 50-60%. Хотя с 2019 года наблюдалось снижение интереса к ним. Спрос на экстренные контрацептивы вырос на 26% за первые пять месяцев 2023 года. При этом число абортов в 2022 году снизилось на 4% по сравнению с 2021 годом и составило менее 400 тысяч случаев. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Есть необходимость ограничения свободной продажи экстренных контрацептивов. Все препараты, прерывающие беременность, должны отпускаться только по рецепту врача. Об этом в беседе с URA.RU заявил зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов, подчеркнув, что данная мера будет способствовать увеличению рождаемости. «Обратиться в женскую консультацию, чтобы выписали рецепт — это правильно. Там работают психологи, и женщину постараются убедить в том, чтобы она оставила ребенка. Рецепт нужен для того, чтобы женщина пришла и появился шанс сохранения беременности. Было бы неплохо, чтобы экстренные контрацептивы были именно по рецепту», — сказал Сергей Леонов. По его словам, необходима просветительская работа с молодыми девушками. «Надо с девочками общаться, начиная со старших классов. Необходимо объяснять, что такие препараты достаточно вредны для здоровья, чтобы они осознавали все последствия. Такая профилактическая, просветительская работа должна вестись обязательно», — подчеркнул депутат. Член комитета Госдумы по охране здоровья Юлия Дрожжина объяснила, что экстренные контрацептивы могут навредить организму. «Принимать их желательно после предварительной консультации с гинекологом. Но получить рецепт в течение 24—72 часов после незащищенного полового акта нереально. Риски приема препаратов существуют: они содержат колоссальную дозу гестагенов, которая может привести к сбоям, нарушениям цикла», — отметила собеседница URA.RU. Ранее аналитики фармрынка сообщили, что в 2022 году рекордно выросли продажи препаратов для медикаментозного аборта и экстренной контрацепции — на 50-60%. Хотя с 2019 года наблюдалось снижение интереса к ним. Спрос на экстренные контрацептивы вырос на 26% за первые пять месяцев 2023 года. При этом число абортов в 2022 году снизилось на 4% по сравнению с 2021 годом и составило менее 400 тысяч случаев.