Жительница ЯНАО устроила дебош в автомобиле гаишников

В Салехарде (ЯНАО) женщина, которую сотрудники ДПС остановили по подозрению в нетрезвом вождении, устроила дебош в служебном автомобиле. Об этом сообщает пресс-служба окружной госавтоинспекции.
«При составлении административных материалов и установлении личности, гражданка вела себя агрессивно, пыталась покинуть место правонарушения, сломала монитор видеорегистратора в патрульном автомобиле. Угомонить нарушительницу получилось только, с помощью наручников», — сообщает пресс-служба ведомства в официальном telegram-канале.
«Nissan», за рулем которого находилась 31-летняя женщина, был остановлен ночью для проверки документов. Инспекторы заподозрили водительницу в том, что она управляет автомобилем в нетрезвом виде и пригласили ее в служебную машину, где она устроила погром. Пройти освидетельствование скандалистка отказалась, но это не помешало составить в отношении женщины протоколы за пьяное вождение и неповиновение законным требованиям сотрудников полиции.
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