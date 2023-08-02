02 августа 2023
01 августа 2023

Жительница ЯНАО устроила дебош в автомобиле гаишников

© Служба новостей «URA.RU»
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ГАИ, ГИБДД, ДПС. Челябинск, машина дпс, силовики, полиция, гибдд, дпс, гаи
В Салехарде инспекторы ГИБДД применили наручники в отношении нетрезвой водительницы Фото:

В Салехарде (ЯНАО) женщина, которую сотрудники ДПС остановили по подозрению в нетрезвом вождении, устроила дебош в служебном автомобиле. Об этом сообщает пресс-служба окружной госавтоинспекции.

«При составлении административных материалов и установлении личности, гражданка вела себя агрессивно, пыталась покинуть место правонарушения, сломала монитор видеорегистратора в патрульном автомобиле. Угомонить нарушительницу получилось только, с помощью наручников», — сообщает пресс-служба ведомства в официальном telegram-канале.

«Nissan», за рулем которого находилась 31-летняя женщина, был остановлен ночью для проверки документов. Инспекторы заподозрили водительницу в том, что она управляет автомобилем в нетрезвом виде и пригласили ее в служебную машину, где она устроила погром. Пройти освидетельствование скандалистка отказалась, но это не помешало составить в отношении женщины протоколы за пьяное вождение и неповиновение законным требованиям сотрудников полиции.

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В Салехарде (ЯНАО) женщина, которую сотрудники ДПС остановили по подозрению в нетрезвом вождении, устроила дебош в служебном автомобиле. Об этом сообщает пресс-служба окружной госавтоинспекции. «При составлении административных материалов и установлении личности, гражданка вела себя агрессивно, пыталась покинуть место правонарушения, сломала монитор видеорегистратора в патрульном автомобиле. Угомонить нарушительницу получилось только, с помощью наручников», — сообщает пресс-служба ведомства в официальном telegram-канале. «Nissan», за рулем которого находилась 31-летняя женщина, был остановлен ночью для проверки документов. Инспекторы заподозрили водительницу в том, что она управляет автомобилем в нетрезвом виде и пригласили ее в служебную машину, где она устроила погром. Пройти освидетельствование скандалистка отказалась, но это не помешало составить в отношении женщины протоколы за пьяное вождение и неповиновение законным требованиям сотрудников полиции.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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