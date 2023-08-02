В челябинском нацпарке проследят за глобальным потеплением. Фото

03 августа 2023 в 09:49 Размер текста - 17 +

Исследования в нацпарке проведут совместно ученые РАН и сотрудники учреждения Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В нацпарке «Зигальга» Катав-Ивановского района (Челябинская область) проследят за глобальным потеплением. Как рассказали URA.RU в пресс-службе учреждения, хребет является одним из перспективных мест для мониторинга. «На Зигальге стартует программа изучения высокогорной растительности. Будут вести наблюдения за происходящими природными процессами», — сообщили URA.RU в нацпарке. На первом этапе исследовательской программы ученые из Института экологии растений и животных УрО РАН и сотрудники научного отдела нацпарка «Таганай» заложили на территории несколько постоянных полигонов. Представители «Таганая» работали на Зигальге, поскольку оба нацпарка находятся под одним управлением. «Зигальга» интересна специалистам тем, что здесь сохранилось большое количество редких видов травянистых растений. Как пояснили в нацпарке, на высокогорьях процесс потепления особенно заметен: тундра активно зарастает. Об этом же свидетельствуют наблюдения за полигонами на вершинах Таганая. В ближайшее время состоится еще одна экспедиция. В ходе нее будут исследоваться редкие виды южноуральских жужелиц, которые встречаются всего в нескольких местах, в том числе на хребте Зигальга. На хребте Зигальга заложили полигоны для наблюдения за климатом Фото: пресс-служба нацпарка «Зигальга» Ученые фиксируют повсеместное зарастание тундры Фото: пресс-служба нацпарка «Зигальга»

В нацпарке «Зигальга» Катав-Ивановского района (Челябинская область) проследят за глобальным потеплением. Как рассказали URA.RU в пресс-службе учреждения, хребет является одним из перспективных мест для мониторинга. «На Зигальге стартует программа изучения высокогорной растительности. Будут вести наблюдения за происходящими природными процессами», — сообщили URA.RU в нацпарке. На первом этапе исследовательской программы ученые из Института экологии растений и животных УрО РАН и сотрудники научного отдела нацпарка «Таганай» заложили на территории несколько постоянных полигонов. Представители «Таганая» работали на Зигальге, поскольку оба нацпарка находятся под одним управлением. «Зигальга» интересна специалистам тем, что здесь сохранилось большое количество редких видов травянистых растений. Как пояснили в нацпарке, на высокогорьях процесс потепления особенно заметен: тундра активно зарастает. Об этом же свидетельствуют наблюдения за полигонами на вершинах Таганая. В ближайшее время состоится еще одна экспедиция. В ходе нее будут исследоваться редкие виды южноуральских жужелиц, которые встречаются всего в нескольких местах, в том числе на хребте Зигальга.