В Челябинске будут судить убийцу беременной женщины

03 августа 2023 в 10:16 Размер текста - 17 +

Суд попросили отправить убийцу в психдиспансер Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинском областном суде стартует процесс над убийцей беременной женщины. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, мужчину просят принудительно отправить в психдиспансер из-за его заболевания. «Прокуратура утвердила постановление о направлении уголовного дела в суд для применения принудительных мер медицинского характера в отношении местного жителя, совершившего запрещенное уголовным законом общественно-опасное деяние, предусмотренное п. п. „г“, „д“ ч. 2 ст. 105 УК РФ („Убийство женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности, совершенное с особой жестокостью“). Уголовное дело будет направлено в Челябинский областной суд для рассмотрения по существу», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры. В ведомстве рассказали, что инцидент произошел еще в августе 2022 года. В ходе конфликта мужчина брызнул беременной женщине в лицо из аэрозольного баллончика, а после нанес множество ударов ножом. Все это он сделал на глазах у малолетней дочери женщины. При этом, сообщают в прокуратуре, мужчина хорошо знал женщину. Они учились с ним на одном курсе института. Обвиняемый был другом семьи погибшей женщины. Ему доверяли сидеть с детьми, оставляли ключи от дома. Но в определенный момент он решил, что женщина влюблена в него, стал навязываться. А когда был отвергнут — начал караулить женщину у подъезда, ждал ее на лавочке часами, был агрессивным. В день убийства его не остановили даже слова женщины о беременности. В ходе расследования выяснилось, что обвиняемый страдал психическим расстройством. У него была зафиксирована параноидальная шизофрения. Именно заболевание лишало его возможности осознавать фактический характер, общественную опасность своих действий и руководить ими. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Челябинском областном суде стартует процесс над убийцей беременной женщины. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, мужчину просят принудительно отправить в психдиспансер из-за его заболевания. «Прокуратура утвердила постановление о направлении уголовного дела в суд для применения принудительных мер медицинского характера в отношении местного жителя, совершившего запрещенное уголовным законом общественно-опасное деяние, предусмотренное п. п. „г“, „д“ ч. 2 ст. 105 УК РФ („Убийство женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности, совершенное с особой жестокостью“). Уголовное дело будет направлено в Челябинский областной суд для рассмотрения по существу», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры. В ведомстве рассказали, что инцидент произошел еще в августе 2022 года. В ходе конфликта мужчина брызнул беременной женщине в лицо из аэрозольного баллончика, а после нанес множество ударов ножом. Все это он сделал на глазах у малолетней дочери женщины. При этом, сообщают в прокуратуре, мужчина хорошо знал женщину. Они учились с ним на одном курсе института. Обвиняемый был другом семьи погибшей женщины. Ему доверяли сидеть с детьми, оставляли ключи от дома. Но в определенный момент он решил, что женщина влюблена в него, стал навязываться. А когда был отвергнут — начал караулить женщину у подъезда, ждал ее на лавочке часами, был агрессивным. В день убийства его не остановили даже слова женщины о беременности. В ходе расследования выяснилось, что обвиняемый страдал психическим расстройством. У него была зафиксирована параноидальная шизофрения. Именно заболевание лишало его возможности осознавать фактический характер, общественную опасность своих действий и руководить ими.