02 августа 2023

В Пермском крае работников ОАО «РЖД» наказали за кражу рельсов

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Мужчины распилили рельсы и сдали их в пункт приема металла Фото:

Троих сотрудников производственного участка Пермской дистанции гражданских сооружений ОАО «РЖД» оштрафовали за хищение имущества у своего работодателя. Речь шла о рельсах, которые мужчины демонтировали из пола гаража на станции Чусовой, распилили и сдали в пункт приема металла с целью обогащения.

«Плотнику ОАО „РЖД“ пришла в голову идея, как поправить свое материальное положение за счет имущества работодателя. Мужчина решил демонтировать из пола гаража на территории станции Чусовой два рельса. Он поделился преступным умыслом с двумя коллегами. Совместно они достали стальные балки из пола, а потом сдали в пункт приема металла, предварительно распилив рельсы на несколько частей. Судом признал мужчин виновными и назначил наказание», — сообщается на сайте УФССП по Пермскому краю.

Филиалу акционерного общества был причинен материальный ущерб на сумму около 20 тысяч рублей. Так как никто из обвиняемых ранее не был судим, а также они возместили причиненный компании ущерб, суд оштрафовал каждого их троих мужчин на 20 тысяч рублей.

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Троих сотрудников производственного участка Пермской дистанции гражданских сооружений ОАО «РЖД» оштрафовали за хищение имущества у своего работодателя. Речь шла о рельсах, которые мужчины демонтировали из пола гаража на станции Чусовой, распилили и сдали в пункт приема металла с целью обогащения. «Плотнику ОАО „РЖД“ пришла в голову идея, как поправить свое материальное положение за счет имущества работодателя. Мужчина решил демонтировать из пола гаража на территории станции Чусовой два рельса. Он поделился преступным умыслом с двумя коллегами. Совместно они достали стальные балки из пола, а потом сдали в пункт приема металла, предварительно распилив рельсы на несколько частей. Судом признал мужчин виновными и назначил наказание», — сообщается на сайте УФССП по Пермскому краю. Филиалу акционерного общества был причинен материальный ущерб на сумму около 20 тысяч рублей. Так как никто из обвиняемых ранее не был судим, а также они возместили причиненный компании ущерб, суд оштрафовал каждого их троих мужчин на 20 тысяч рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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