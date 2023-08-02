В Пермском крае работников ОАО «РЖД» наказали за кражу рельсов

03 августа 2023 в 10:32 Размер текста - 17 +

Мужчины распилили рельсы и сдали их в пункт приема металла Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Троих сотрудников производственного участка Пермской дистанции гражданских сооружений ОАО «РЖД» оштрафовали за хищение имущества у своего работодателя. Речь шла о рельсах, которые мужчины демонтировали из пола гаража на станции Чусовой, распилили и сдали в пункт приема металла с целью обогащения. «Плотнику ОАО „РЖД“ пришла в голову идея, как поправить свое материальное положение за счет имущества работодателя. Мужчина решил демонтировать из пола гаража на территории станции Чусовой два рельса. Он поделился преступным умыслом с двумя коллегами. Совместно они достали стальные балки из пола, а потом сдали в пункт приема металла, предварительно распилив рельсы на несколько частей. Судом признал мужчин виновными и назначил наказание», — сообщается на сайте УФССП по Пермскому краю. Филиалу акционерного общества был причинен материальный ущерб на сумму около 20 тысяч рублей. Так как никто из обвиняемых ранее не был судим, а также они возместили причиненный компании ущерб, суд оштрафовал каждого их троих мужчин на 20 тысяч рублей.

Троих сотрудников производственного участка Пермской дистанции гражданских сооружений ОАО «РЖД» оштрафовали за хищение имущества у своего работодателя. Речь шла о рельсах, которые мужчины демонтировали из пола гаража на станции Чусовой, распилили и сдали в пункт приема металла с целью обогащения. «Плотнику ОАО „РЖД“ пришла в голову идея, как поправить свое материальное положение за счет имущества работодателя. Мужчина решил демонтировать из пола гаража на территории станции Чусовой два рельса. Он поделился преступным умыслом с двумя коллегами. Совместно они достали стальные балки из пола, а потом сдали в пункт приема металла, предварительно распилив рельсы на несколько частей. Судом признал мужчин виновными и назначил наказание», — сообщается на сайте УФССП по Пермскому краю. Филиалу акционерного общества был причинен материальный ущерб на сумму около 20 тысяч рублей. Так как никто из обвиняемых ранее не был судим, а также они возместили причиненный компании ущерб, суд оштрафовал каждого их троих мужчин на 20 тысяч рублей.