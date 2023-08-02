Челябинские роботы будут строить дома

Разработанная учеными Южно-Уральского госуниверситета (ЮУрГУ, Челябинск) роботизированная установка позволит производить бетонные блоки прямо на стройплощадке. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.
«Ученые ЮУрГУ разработали новый метод производства железобетонных блок-комнат прямо на стройплощадке. Они предложили использовать мобильную установку», — отметили в университете.
Разработка позволит отказаться от продукции крупных заводов железобетонных изделий. Внедрение нового решения в жизнь сэкономит средства на оплате транспортировки и снижении трудоемкости процесса изготовления.
В вузе добавили, что произведенные комнатные блоки можно будет менять. Строители по своему усмотрению смогут передвигать стены, менять их толщину. Это обстоятельство обеспечило разработке гибкой для реализации различных строительных проектов.
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