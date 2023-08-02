В Курганской области срываются сроки капремонта 12 школ

03 августа 2023 в 11:43 Размер текста - 17 +

Подрядчики не успевают завершить капремонт в 12 школах Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Курганской области затягивается капитальный ремонт 12 школ. Подрядчики не успевают выполнить работы до 1 сентября, сообщил директор департамента образования и науки Андрей Кочеров во время прямого эфира ЦУР Курганской области во «ВКонтакте». «В этом году 67 школ находятся в капитальном ремонте в рамках федеральной программы модернизации системы школьного образования. Из 67 школ порядка 12 школ находятся в зоне риска [срывают сроки завершения работ]. Это школы в Белозерском, Макушинском районах, несколько объектов в городе Кургане. Подрядчики максимально ускоряются, чтобы дети могли пойти в свои классы — светлые, уютные, с новым оборудованием», — сказал Кочеров. По словам Кочерова, проблемы возникли из-за недобросовестных подрядчиков, либо из-за выявившихся дополнительных работ на объектах. Были случаи, когда при отбивании штукатурки падала стена, а при вскрытии пола выявляли утечку коммунальных систем. Кочеров просил родителей учеников отнестись к ситуации с понимаем. Из-за затянувшихся капремонтов, учебный процесс будет организован в других корпусах школ в две смены. Ранее URA.RU писало, что курганские власти обвинили подрядчика в долгом ремонте школы в Макушинском округе. Ремонт школы по контракту должны завершить 31 августа. Подрядчик отремонтировал один корпус, во втором осталось обновить спортивный зал и провести ремонт пищеблока. Если сроки ремонта будут нарушены, власти применят к подрядчику штрафные санкции. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Курганской области затягивается капитальный ремонт 12 школ. Подрядчики не успевают выполнить работы до 1 сентября, сообщил директор департамента образования и науки Андрей Кочеров во время прямого эфира ЦУР Курганской области во «ВКонтакте». «В этом году 67 школ находятся в капитальном ремонте в рамках федеральной программы модернизации системы школьного образования. Из 67 школ порядка 12 школ находятся в зоне риска [срывают сроки завершения работ]. Это школы в Белозерском, Макушинском районах, несколько объектов в городе Кургане. Подрядчики максимально ускоряются, чтобы дети могли пойти в свои классы — светлые, уютные, с новым оборудованием», — сказал Кочеров. По словам Кочерова, проблемы возникли из-за недобросовестных подрядчиков, либо из-за выявившихся дополнительных работ на объектах. Были случаи, когда при отбивании штукатурки падала стена, а при вскрытии пола выявляли утечку коммунальных систем. Кочеров просил родителей учеников отнестись к ситуации с понимаем. Из-за затянувшихся капремонтов, учебный процесс будет организован в других корпусах школ в две смены. Ранее URA.RU писало, что курганские власти обвинили подрядчика в долгом ремонте школы в Макушинском округе. Ремонт школы по контракту должны завершить 31 августа. Подрядчик отремонтировал один корпус, во втором осталось обновить спортивный зал и провести ремонт пищеблока. Если сроки ремонта будут нарушены, власти применят к подрядчику штрафные санкции.