В Макушинском муниципальном округе Курганской области задерживается ремонт школы. По словам представителей местной администрации, в этом виноват подрядчик, который занимается ремонтом.
«Сейчас по вине подрядчика работы выполняются с отставанием от графика. Вместе с тем администрацией округа принимаются все необходимые меры, чтобы в День знаний ученики пришли в обновленные классы родной школы. Глава Макушинского округа регулярно выезжает на объект, контролирует ход работ, при содействии администрации округа было увеличено число задействованных в ремонте рабочих», — указано в сообщении группы администрации округа в соцсети «ВКонтакте». Сейчас власти не планируют переводить учеников школы на дистанционное обучение.
Ремонт школы по контракту должны завершить 31 августа. В ней учится 287 школьников. В здании уже отремонтировали один корпус, во втором осталось обновить спортивный зал и ремонт пищеблока. Если сроки ремонта будут нарушены, власти применят к подрядчику штрафные санкции.
Ранее глава областного департамента образования и науки Андрей Кочеров объяснял, что на капремонт школы в среднем требуется год, а за лето можно поменять только окна и крышу. Мэр Кургана Елена Ситникова просила родителей не сдавать деньги на ремонт школ. Деньги на эти цели, по ее словам, заложены в специальной программе.
Внешний вид школы уже обновлен
Фото: группа администрации Макушинского муниципального округа в соцсети «ВКонтакте»
В Макушинском муниципальном округе Курганской области задерживается ремонт школы. По словам представителей местной администрации, в этом виноват подрядчик, который занимается ремонтом. «Сейчас по вине подрядчика работы выполняются с отставанием от графика. Вместе с тем администрацией округа принимаются все необходимые меры, чтобы в День знаний ученики пришли в обновленные классы родной школы. Глава Макушинского округа регулярно выезжает на объект, контролирует ход работ, при содействии администрации округа было увеличено число задействованных в ремонте рабочих», — указано в сообщении группы администрации округа в соцсети «ВКонтакте». Сейчас власти не планируют переводить учеников школы на дистанционное обучение. Ремонт школы по контракту должны завершить 31 августа. В ней учится 287 школьников. В здании уже отремонтировали один корпус, во втором осталось обновить спортивный зал и ремонт пищеблока. Если сроки ремонта будут нарушены, власти применят к подрядчику штрафные санкции. Ранее глава областного департамента образования и науки Андрей Кочеров объяснял, что на капремонт школы в среднем требуется год, а за лето можно поменять только окна и крышу. Мэр Кургана Елена Ситникова просила родителей не сдавать деньги на ремонт школ. Деньги на эти цели, по ее словам, заложены в специальной программе.