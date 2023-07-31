Курганские власти обвинили подрядчика в долгом ремонте школы. Фото

01 августа 2023 в 12:35 Размер текста - 17 +

Школу должны отремонтировать до 31 августа (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Макушинском муниципальном округе Курганской области задерживается ремонт школы. По словам представителей местной администрации, в этом виноват подрядчик, который занимается ремонтом. «Сейчас по вине подрядчика работы выполняются с отставанием от графика. Вместе с тем администрацией округа принимаются все необходимые меры, чтобы в День знаний ученики пришли в обновленные классы родной школы. Глава Макушинского округа регулярно выезжает на объект, контролирует ход работ, при содействии администрации округа было увеличено число задействованных в ремонте рабочих», — указано в сообщении группы администрации округа в соцсети «ВКонтакте». Сейчас власти не планируют переводить учеников школы на дистанционное обучение. Ремонт школы по контракту должны завершить 31 августа. В ней учится 287 школьников. В здании уже отремонтировали один корпус, во втором осталось обновить спортивный зал и ремонт пищеблока. Если сроки ремонта будут нарушены, власти применят к подрядчику штрафные санкции. Ранее глава областного департамента образования и науки Андрей Кочеров объяснял, что на капремонт школы в среднем требуется год, а за лето можно поменять только окна и крышу. Мэр Кургана Елена Ситникова просила родителей не сдавать деньги на ремонт школ. Деньги на эти цели, по ее словам, заложены в специальной программе. Внешний вид школы уже обновлен Фото: группа администрации Макушинского муниципального округа в соцсети «ВКонтакте» Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Макушинском муниципальном округе Курганской области задерживается ремонт школы. По словам представителей местной администрации, в этом виноват подрядчик, который занимается ремонтом. «Сейчас по вине подрядчика работы выполняются с отставанием от графика. Вместе с тем администрацией округа принимаются все необходимые меры, чтобы в День знаний ученики пришли в обновленные классы родной школы. Глава Макушинского округа регулярно выезжает на объект, контролирует ход работ, при содействии администрации округа было увеличено число задействованных в ремонте рабочих», — указано в сообщении группы администрации округа в соцсети «ВКонтакте». Сейчас власти не планируют переводить учеников школы на дистанционное обучение. Ремонт школы по контракту должны завершить 31 августа. В ней учится 287 школьников. В здании уже отремонтировали один корпус, во втором осталось обновить спортивный зал и ремонт пищеблока. Если сроки ремонта будут нарушены, власти применят к подрядчику штрафные санкции. Ранее глава областного департамента образования и науки Андрей Кочеров объяснял, что на капремонт школы в среднем требуется год, а за лето можно поменять только окна и крышу. Мэр Кургана Елена Ситникова просила родителей не сдавать деньги на ремонт школ. Деньги на эти цели, по ее словам, заложены в специальной программе.