31 июля 2023

Курганские власти обвинили подрядчика в долгом ремонте школы. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Школа Кетово. Курган, школа кетово
Школу должны отремонтировать до 31 августа (архивное фото) Фото:

В Макушинском муниципальном округе Курганской области задерживается ремонт школы. По словам представителей местной администрации, в этом виноват подрядчик, который занимается ремонтом.

«Сейчас по вине подрядчика работы выполняются с отставанием от графика. Вместе с тем администрацией округа принимаются все необходимые меры, чтобы в День знаний ученики пришли в обновленные классы родной школы. Глава Макушинского округа регулярно выезжает на объект, контролирует ход работ, при содействии администрации округа было увеличено число задействованных в ремонте рабочих», — указано в сообщении группы администрации округа в соцсети «ВКонтакте». Сейчас власти не планируют переводить учеников школы на дистанционное обучение.

Ремонт школы по контракту должны завершить 31 августа. В ней учится 287 школьников. В здании уже отремонтировали один корпус, во втором осталось обновить спортивный зал и ремонт пищеблока. Если сроки ремонта будут нарушены, власти применят к подрядчику штрафные санкции.

Ранее глава областного департамента образования и науки Андрей Кочеров объяснял, что на капремонт школы в среднем требуется год, а за лето можно поменять только окна и крышу. Мэр Кургана Елена Ситникова просила родителей не сдавать деньги на ремонт школ. Деньги на эти цели, по ее словам, заложены в специальной программе.

Внешний вид школы уже обновлен
Внешний вид школы уже обновлен
Фото:
Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Макушинском муниципальном округе Курганской области задерживается ремонт школы. По словам представителей местной администрации, в этом виноват подрядчик, который занимается ремонтом. «Сейчас по вине подрядчика работы выполняются с отставанием от графика. Вместе с тем администрацией округа принимаются все необходимые меры, чтобы в День знаний ученики пришли в обновленные классы родной школы. Глава Макушинского округа регулярно выезжает на объект, контролирует ход работ, при содействии администрации округа было увеличено число задействованных в ремонте рабочих», — указано в сообщении группы администрации округа в соцсети «ВКонтакте». Сейчас власти не планируют переводить учеников школы на дистанционное обучение. Ремонт школы по контракту должны завершить 31 августа. В ней учится 287 школьников. В здании уже отремонтировали один корпус, во втором осталось обновить спортивный зал и ремонт пищеблока. Если сроки ремонта будут нарушены, власти применят к подрядчику штрафные санкции. Ранее глава областного департамента образования и науки Андрей Кочеров объяснял, что на капремонт школы в среднем требуется год, а за лето можно поменять только окна и крышу. Мэр Кургана Елена Ситникова просила родителей не сдавать деньги на ремонт школ. Деньги на эти цели, по ее словам, заложены в специальной программе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...