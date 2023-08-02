02 августа 2023

Тюменские фермеры игнорируют угрозу птичьего гриппа

В Тюменской области семь фермеров отказались прививать домашнюю птицу от опасной инфекции
© Служба новостей «URA.RU»
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Страусиная ферма. Пермь, яйца, курица, курятник, птицеводство, несушки
Профилактическая прививка от гриппа птиц является обязательной для птицеферм и подсобных хозяйств Фото:

В Тюменской области семь фермеров отказались проводить профилактическое вакцинирование домашней птицы от вируса птичьего гриппа. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

«В адрес управления поступило 7 информационных писем из казанского ветцентра. Владельцы личных подсобных хозяйств в Казанском районе отказались предоставить птиц для проведения ветеринарно-профилактических мероприятий», — говорится в сообщении.

Как пояснили URA.RU в ведомстве, свой отказ фермеры никак не мотивировали. Речь идет только о подсобных хозяйствах, крупные птицефермы в Казанском районе Тюменской области отсутствуют. Однако, сам грипп птиц является высокопатогенным и передается множеством способов. «Раньше сталкивались с отказом прививать крупный скот от серьезных заболеваний, а вот случай отказа от прививки для птиц первый в этом году», — добавили URA.RU в ведомстве.

Агентство направило запрос в казанский ветеринарный центр, на момент публикации ответ ожидается. Ранее URA.RU рассказало, к каким последствиям может привести эпидемия птичьего гриппа.

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В Тюменской области семь фермеров отказались проводить профилактическое вакцинирование домашней птицы от вируса птичьего гриппа. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора. «В адрес управления поступило 7 информационных писем из казанского ветцентра. Владельцы личных подсобных хозяйств в Казанском районе отказались предоставить птиц для проведения ветеринарно-профилактических мероприятий», — говорится в сообщении. Как пояснили URA.RU в ведомстве, свой отказ фермеры никак не мотивировали. Речь идет только о подсобных хозяйствах, крупные птицефермы в Казанском районе Тюменской области отсутствуют. Однако, сам грипп птиц является высокопатогенным и передается множеством способов. «Раньше сталкивались с отказом прививать крупный скот от серьезных заболеваний, а вот случай отказа от прививки для птиц первый в этом году», — добавили URA.RU в ведомстве. Агентство направило запрос в казанский ветеринарный центр, на момент публикации ответ ожидается. Ранее URA.RU рассказало, к каким последствиям может привести эпидемия птичьего гриппа.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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