Тюменские фермеры игнорируют угрозу птичьего гриппа

В Тюменской области семь фермеров отказались прививать домашнюю птицу от опасной инфекции

03 августа 2023 в 14:01 Размер текста - 17 +

Профилактическая прививка от гриппа птиц является обязательной для птицеферм и подсобных хозяйств Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU В Тюменской области семь фермеров отказались проводить профилактическое вакцинирование домашней птицы от вируса птичьего гриппа. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора. «В адрес управления поступило 7 информационных писем из казанского ветцентра. Владельцы личных подсобных хозяйств в Казанском районе отказались предоставить птиц для проведения ветеринарно-профилактических мероприятий», — говорится в сообщении. Как пояснили URA.RU в ведомстве, свой отказ фермеры никак не мотивировали. Речь идет только о подсобных хозяйствах, крупные птицефермы в Казанском районе Тюменской области отсутствуют. Однако, сам грипп птиц является высокопатогенным и передается множеством способов. «Раньше сталкивались с отказом прививать крупный скот от серьезных заболеваний, а вот случай отказа от прививки для птиц первый в этом году», — добавили URA.RU в ведомстве. Агентство направило запрос в казанский ветеринарный центр, на момент публикации ответ ожидается. Ранее URA.RU рассказало, к каким последствиям может привести эпидемия птичьего гриппа.

В Тюменской области семь фермеров отказались проводить профилактическое вакцинирование домашней птицы от вируса птичьего гриппа. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора. «В адрес управления поступило 7 информационных писем из казанского ветцентра. Владельцы личных подсобных хозяйств в Казанском районе отказались предоставить птиц для проведения ветеринарно-профилактических мероприятий», — говорится в сообщении. Как пояснили URA.RU в ведомстве, свой отказ фермеры никак не мотивировали. Речь идет только о подсобных хозяйствах, крупные птицефермы в Казанском районе Тюменской области отсутствуют. Однако, сам грипп птиц является высокопатогенным и передается множеством способов. «Раньше сталкивались с отказом прививать крупный скот от серьезных заболеваний, а вот случай отказа от прививки для птиц первый в этом году», — добавили URA.RU в ведомстве. Агентство направило запрос в казанский ветеринарный центр, на момент публикации ответ ожидается. Ранее URA.RU рассказало, к каким последствиям может привести эпидемия птичьего гриппа.