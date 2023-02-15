Доктор наук Токарев объяснил плохое самочувствие жителей ЯНАО на юге

Доктор наук Токарев: жители ЯНАО плохо себя чувствуют на юге из-за сформированных особенностей организма

16 февраля 2023 в 17:17 Размер текста - 17 +

При переезде на юг у северян начинается акклиматизация Фото: Дмитрий Николаев © URA.RU Жители ЯНАО плохо себя чувствуют на южных территориях из-за сформированных особенностей организма, благодаря которым удается жить в условиях Крайнего Севера. Об этом URA.RU рассказал главный профилактолог УрФО, доктор медицинских наук Сергей Токарев. «При переезде из северных широт на юг в процессе акклиматизации у человека, имеющего существенный „северный стаж“, развивается напряжение или даже срыв адаптационных механизмов. Дело в том, что за годы жизни в высоких широтах в организме формируется ряд специфических особенностей, позволяющих легче адаптироваться к климату Арктики», — уточнил он. По словам доктора, у людей с факторами риска и нездоровым образом жизни, это сопровождается развитием ряда патофизиологических особенностей и синдромов: полярной одышки, полярного напряжения, изменения иммунофизиологических, биохимических и других показателей. Имеющиеся «слабые места» в организме страдают в первую очередь у пожилых людей и пациентов с хроническими заболеваниями. «Необходимо контролировать важнейшие показатели здоровья (показатели крови, артериальное давление, глюкоза и холестерин). Также пройти тщательное обследование (в том числе оценить состояние сердца, легких, эндокринной, иммунной систем). Стоит максимально придерживаться здорового и активного образа жизни — наладить питание, отказаться от вредных привычек», — подчеркнул врач. Ранее доктор рассказывал, какие ямальские продукты помогают укрепить здоровье. Оленина, северные грибы и рыба — источник витамина Д. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жители ЯНАО плохо себя чувствуют на южных территориях из-за сформированных особенностей организма, благодаря которым удается жить в условиях Крайнего Севера. Об этом URA.RU рассказал главный профилактолог УрФО, доктор медицинских наук Сергей Токарев. «При переезде из северных широт на юг в процессе акклиматизации у человека, имеющего существенный „северный стаж“, развивается напряжение или даже срыв адаптационных механизмов. Дело в том, что за годы жизни в высоких широтах в организме формируется ряд специфических особенностей, позволяющих легче адаптироваться к климату Арктики», — уточнил он. По словам доктора, у людей с факторами риска и нездоровым образом жизни, это сопровождается развитием ряда патофизиологических особенностей и синдромов: полярной одышки, полярного напряжения, изменения иммунофизиологических, биохимических и других показателей. Имеющиеся «слабые места» в организме страдают в первую очередь у пожилых людей и пациентов с хроническими заболеваниями. «Необходимо контролировать важнейшие показатели здоровья (показатели крови, артериальное давление, глюкоза и холестерин). Также пройти тщательное обследование (в том числе оценить состояние сердца, легких, эндокринной, иммунной систем). Стоит максимально придерживаться здорового и активного образа жизни — наладить питание, отказаться от вредных привычек», — подчеркнул врач. Ранее доктор рассказывал, какие ямальские продукты помогают укрепить здоровье. Оленина, северные грибы и рыба — источник витамина Д.