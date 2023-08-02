Путешественник Иван Оглоблин решил добраться из Перми до Кавказа на велосипеде. Если все сложится удачно, то он планирует доехать и до Турции. Пока же он в пути только три дня и едет по Пермскому краю. О своем путешествии и неожиданных встречах Иван рассказывает в соцсетях.
«Сегодня навстречу ко мне из Осы выехала Людмила, я гостил у них во время своего первого велопутешествия, тогда это было в Иркутске уже у самого Байкала. Люда привезла мне всяких огородностей на салат, вишню, мяту к чаю и свежий мед», — пишет Иван.
В пути он живет в палатке, заряжает гаджеты от солнечной батареи. Вернуться в Пермь планирует в сентябре. Ранее Иван уже совершал большие велопутешествия на Алтай и в Абхазию.
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