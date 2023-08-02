02 августа 2023

Пермяк отправился на Кавказ на велосипеде. Фото

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Закат на Шершневском водохранилище. Челябинск, закат, вода, озеро, лето, солнце, шершневское водохранилище, отдых, водоем, велосипед, вечер, природа, штиль
На отдыхе можно наслаждаться природой (архивное фото) Фото:

Путешественник Иван Оглоблин решил добраться из Перми до Кавказа на велосипеде. Если все сложится удачно, то он планирует доехать и до Турции. Пока же он в пути только три дня и едет по Пермскому краю. О своем путешествии и неожиданных встречах Иван рассказывает в соцсетях.

«Сегодня навстречу ко мне из Осы выехала Людмила, я гостил у них во время своего первого велопутешествия, тогда это было в Иркутске уже у самого Байкала. Люда привезла мне всяких огородностей на салат, вишню, мяту к чаю и свежий мед», — пишет Иван.

В пути он живет в палатке, заряжает гаджеты от солнечной батареи. Вернуться в Пермь планирует в сентябре. Ранее Иван уже совершал большие велопутешествия на Алтай и в Абхазию.

Вещей у Ивана в пути немного
Вещей у Ивана в пути немного

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Путешественник Иван Оглоблин решил добраться из Перми до Кавказа на велосипеде. Если все сложится удачно, то он планирует доехать и до Турции. Пока же он в пути только три дня и едет по Пермскому краю. О своем путешествии и неожиданных встречах Иван рассказывает в соцсетях. «Сегодня навстречу ко мне из Осы выехала Людмила, я гостил у них во время своего первого велопутешествия, тогда это было в Иркутске уже у самого Байкала. Люда привезла мне всяких огородностей на салат, вишню, мяту к чаю и свежий мед», — пишет Иван. В пути он живет в палатке, заряжает гаджеты от солнечной батареи. Вернуться в Пермь планирует в сентябре. Ранее Иван уже совершал большие велопутешествия на Алтай и в Абхазию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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