Пермяк отправился на Кавказ на велосипеде. Фото

03 августа 2023 в 12:28 Размер текста - 17 +

На отдыхе можно наслаждаться природой (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Путешественник Иван Оглоблин решил добраться из Перми до Кавказа на велосипеде. Если все сложится удачно, то он планирует доехать и до Турции. Пока же он в пути только три дня и едет по Пермскому краю. О своем путешествии и неожиданных встречах Иван рассказывает в соцсетях. «Сегодня навстречу ко мне из Осы выехала Людмила, я гостил у них во время своего первого велопутешествия, тогда это было в Иркутске уже у самого Байкала. Люда привезла мне всяких огородностей на салат, вишню, мяту к чаю и свежий мед», — пишет Иван. В пути он живет в палатке, заряжает гаджеты от солнечной батареи. Вернуться в Пермь планирует в сентябре. Ранее Иван уже совершал большие велопутешествия на Алтай и в Абхазию. Вещей у Ивана в пути немного Иван Оглоблин в ВК https://vk.com/id90276896

Путешественник Иван Оглоблин решил добраться из Перми до Кавказа на велосипеде. Если все сложится удачно, то он планирует доехать и до Турции. Пока же он в пути только три дня и едет по Пермскому краю. О своем путешествии и неожиданных встречах Иван рассказывает в соцсетях. «Сегодня навстречу ко мне из Осы выехала Людмила, я гостил у них во время своего первого велопутешествия, тогда это было в Иркутске уже у самого Байкала. Люда привезла мне всяких огородностей на салат, вишню, мяту к чаю и свежий мед», — пишет Иван. В пути он живет в палатке, заряжает гаджеты от солнечной батареи. Вернуться в Пермь планирует в сентябре. Ранее Иван уже совершал большие велопутешествия на Алтай и в Абхазию.