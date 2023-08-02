Пермякам рассказали, что станет с ценами на путевки осенью

Директор пермской турфирмы: цены на путевки в сентябре не подешевеют

03 августа 2023 в 13:25 Размер текста - 17 +

В сентябре спрос на туры не снижается Фото: Денис Моргунов © URA.RU В сентябре цены на путевки останутся такими же высокими как в августе. Это связано с тем, что последние несколько лет спрос на отдых осенью не снижается, рассказала директор пермской турфирмы «Дом солнца» Евгения Друида в соцсети «ВКонтакте». «В сентябре цены на путевки такие же высокие как в августе. Есть миф, что в августе цены дороже, потому что в сентябре дети пойдут в школу и спрос упадет. Нет, за последние шесть лет рынок очень сильно поменялся. Сентябрь стал месяцем повышенного спроса», — отметила Друида. По ее словам, на горящие путевки рассчитывать не стоит. Сейчас можно купить недельный тур в ОАЭ из Москвы за три дня до вылета за 70 тысяч рублей на двоих. Но таких предложений очень мало, а отели оставляют желать лучшего. Если отпуск запланирован на осень, предпочтительнее рассмотреть путевки на Кубу. Туры в новые пятизвездочные отели с хорошим сервисом можно купить за 210 тысяч на двоих на 12 дней, уточняет Друида. Ранее URA.RU рассказало, что из Перми на осенне-зимний сезон продлили рейсы в Египет. Самолеты в Хургаду и Шарм-Эль-Шейх будут летать один раз в десять дней.

В сентябре цены на путевки останутся такими же высокими как в августе. Это связано с тем, что последние несколько лет спрос на отдых осенью не снижается, рассказала директор пермской турфирмы «Дом солнца» Евгения Друида в соцсети «ВКонтакте». «В сентябре цены на путевки такие же высокие как в августе. Есть миф, что в августе цены дороже, потому что в сентябре дети пойдут в школу и спрос упадет. Нет, за последние шесть лет рынок очень сильно поменялся. Сентябрь стал месяцем повышенного спроса», — отметила Друида. По ее словам, на горящие путевки рассчитывать не стоит. Сейчас можно купить недельный тур в ОАЭ из Москвы за три дня до вылета за 70 тысяч рублей на двоих. Но таких предложений очень мало, а отели оставляют желать лучшего. Если отпуск запланирован на осень, предпочтительнее рассмотреть путевки на Кубу. Туры в новые пятизвездочные отели с хорошим сервисом можно купить за 210 тысяч на двоих на 12 дней, уточняет Друида. Ранее URA.RU рассказало, что из Перми на осенне-зимний сезон продлили рейсы в Египет. Самолеты в Хургаду и Шарм-Эль-Шейх будут летать один раз в десять дней.