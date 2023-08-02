Глава курганского депобра назвал минусы оптимизации школ и детсадов

03 августа 2023 в 12:46 Размер текста - 17 +

Андрей Кочеров считает, что оптимизация повысит качество образовательного процесса Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Директор департамента образования и науки Курганской области Андрей Кочеров назвал минусы оптимизации (объединения) детсадов и школ, которые чаще приводят жители региона. Это сокращение заслуженных работников (заведующих) и уменьшение внимания к детям в объединенных учреждениях. Об этом чиновник рассказал в прямом эфире регионального ЦУР во «ВКонтакте». «Когда мы говорим о минусах [оптимизации образовательных учреждений], часто называют два момента. Первое, когда человек проработал всю жизнь заведующей садика и тут его обидели [сократили]. Но в первую очередь, мы должны думать о детях — нашем будущем, не о своем комфорте. Второе, иногда говорят, что в больших учреждениях к ребенку не так внимательно относятся, как в маленьких. Но все воспитатели остаются на местах, узкие специалисты также работают. И если раньше заведующая знала всех детсадовцев по именам, а теперь не знает, от этого мало что изменится», — сказал Кочеров. По словам чиновника, в Шадринском округе практически все детсады присоединены к школам, созданы образовательные центры. При этом сокращения педагогов и узких специалистов не было, оптимизирован только административно-технический персонал. Создание образовательных центров позволяет привлекать к работе узких специалистов: логопедов, дефектологов, психологов. Кочеров подчеркнул, что объединение школ и детсадов направлено на повышение качества образовательно-воспитательного процесса детей. Ранее URA.RU писало, что в Кургане реорганизуют дом детского творчества. Учреждения присоединят ко Дворцу детского и юношеского творчества. В срок до 18 августа работники «ДДТ «Радуга» получат уведомления о предстоящем высвобождении в связи с сокращением численности или штата, либо о предстоящем изменении условий трудового договора. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Директор департамента образования и науки Курганской области Андрей Кочеров назвал минусы оптимизации (объединения) детсадов и школ, которые чаще приводят жители региона. Это сокращение заслуженных работников (заведующих) и уменьшение внимания к детям в объединенных учреждениях. Об этом чиновник рассказал в прямом эфире регионального ЦУР во «ВКонтакте». «Когда мы говорим о минусах [оптимизации образовательных учреждений], часто называют два момента. Первое, когда человек проработал всю жизнь заведующей садика и тут его обидели [сократили]. Но в первую очередь, мы должны думать о детях — нашем будущем, не о своем комфорте. Второе, иногда говорят, что в больших учреждениях к ребенку не так внимательно относятся, как в маленьких. Но все воспитатели остаются на местах, узкие специалисты также работают. И если раньше заведующая знала всех детсадовцев по именам, а теперь не знает, от этого мало что изменится», — сказал Кочеров. По словам чиновника, в Шадринском округе практически все детсады присоединены к школам, созданы образовательные центры. При этом сокращения педагогов и узких специалистов не было, оптимизирован только административно-технический персонал. Создание образовательных центров позволяет привлекать к работе узких специалистов: логопедов, дефектологов, психологов. Кочеров подчеркнул, что объединение школ и детсадов направлено на повышение качества образовательно-воспитательного процесса детей. Ранее URA.RU писало, что в Кургане реорганизуют дом детского творчества. Учреждения присоединят ко Дворцу детского и юношеского творчества. В срок до 18 августа работники «ДДТ «Радуга» получат уведомления о предстоящем высвобождении в связи с сокращением численности или штата, либо о предстоящем изменении условий трудового договора.