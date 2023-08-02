02 августа 2023

Брату и сестре убитой в Тюмени девочки ищут новых родителей

Для брата и сестры убитой в Тюмени Насти Муравьевой ищут приемную семью
© Служба новостей «URA.RU»
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Могила Насти Муравьевой. Тюмень, могила насти муравьевой
Родные убитой девочки не пожелали вернуть право на воспитание ее брата и сестры Фото:
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Брату и сестре Насти Муравьевой, убитой в Тюмени в 2021 году, ищут приемную семью: дети все еще находятся на попечении государства после лишения их отца и матери родительских прав. Об этом стало известно журналистам.

«Два года брат и сестра убитой Насти Муравьевой живут в социально-реабилитационном центре. Сейчас им ищут замещающую семью: их биологических мать и отца не восстановили в родительских правах», — сообщает издание 72.ru.

Детей изъяли из семьи после пропажи Насти Муравьевой: мать ими не занималась, а отец злоупотреблял алкоголем. Девочка исчезла летом 2021 года, а спустя полтора месяца ее тело нашли в коробке на берегу озера Оброчное.

С тех пор дети находятся под опекой государства. Иногда их навещает бабушка, однако забрать несовершеннолетних обратно в семью никто из родственников не пожелал.

Как ранее писало URA.RU, виновным в смерти Муравьевой был признан тюменец Виталий Бережной. Мужчина получил пожизненный срок, однако его адвокаты с этим не согласны.

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Брату и сестре Насти Муравьевой, убитой в Тюмени в 2021 году, ищут приемную семью: дети все еще находятся на попечении государства после лишения их отца и матери родительских прав. Об этом стало известно журналистам. «Два года брат и сестра убитой Насти Муравьевой живут в социально-реабилитационном центре. Сейчас им ищут замещающую семью: их биологических мать и отца не восстановили в родительских правах», — сообщает издание 72.ru. Детей изъяли из семьи после пропажи Насти Муравьевой: мать ими не занималась, а отец злоупотреблял алкоголем. Девочка исчезла летом 2021 года, а спустя полтора месяца ее тело нашли в коробке на берегу озера Оброчное. С тех пор дети находятся под опекой государства. Иногда их навещает бабушка, однако забрать несовершеннолетних обратно в семью никто из родственников не пожелал. Как ранее писало URA.RU, виновным в смерти Муравьевой был признан тюменец Виталий Бережной. Мужчина получил пожизненный срок, однако его адвокаты с этим не согласны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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