Брату и сестре убитой в Тюмени девочки ищут новых родителей

Для брата и сестры убитой в Тюмени Насти Муравьевой ищут приемную семью

03 августа 2023 в 12:59 Размер текста - 17 +

Родные убитой девочки не пожелали вернуть право на воспитание ее брата и сестры Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Пропавшую в Тюмени девочку нашли мертвой Брату и сестре Насти Муравьевой, убитой в Тюмени в 2021 году, ищут приемную семью: дети все еще находятся на попечении государства после лишения их отца и матери родительских прав. Об этом стало известно журналистам. «Два года брат и сестра убитой Насти Муравьевой живут в социально-реабилитационном центре. Сейчас им ищут замещающую семью: их биологических мать и отца не восстановили в родительских правах», — сообщает издание 72.ru. Детей изъяли из семьи после пропажи Насти Муравьевой: мать ими не занималась, а отец злоупотреблял алкоголем. Девочка исчезла летом 2021 года, а спустя полтора месяца ее тело нашли в коробке на берегу озера Оброчное. С тех пор дети находятся под опекой государства. Иногда их навещает бабушка, однако забрать несовершеннолетних обратно в семью никто из родственников не пожелал. Как ранее писало URA.RU, виновным в смерти Муравьевой был признан тюменец Виталий Бережной. Мужчина получил пожизненный срок, однако его адвокаты с этим не согласны.

Брату и сестре Насти Муравьевой, убитой в Тюмени в 2021 году, ищут приемную семью: дети все еще находятся на попечении государства после лишения их отца и матери родительских прав. Об этом стало известно журналистам. «Два года брат и сестра убитой Насти Муравьевой живут в социально-реабилитационном центре. Сейчас им ищут замещающую семью: их биологических мать и отца не восстановили в родительских правах», — сообщает издание 72.ru. Детей изъяли из семьи после пропажи Насти Муравьевой: мать ими не занималась, а отец злоупотреблял алкоголем. Девочка исчезла летом 2021 года, а спустя полтора месяца ее тело нашли в коробке на берегу озера Оброчное. С тех пор дети находятся под опекой государства. Иногда их навещает бабушка, однако забрать несовершеннолетних обратно в семью никто из родственников не пожелал. Как ранее писало URA.RU, виновным в смерти Муравьевой был признан тюменец Виталий Бережной. Мужчина получил пожизненный срок, однако его адвокаты с этим не согласны.