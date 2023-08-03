В Екатеринбурге нашли семью девочки, которую бросил на улице отец

Девочка долго ждала отца возле чужого дома, пока очевидцы не забили тревогу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Полиция Екатеринбурга отыскала семью пятилетней девочки, которую отец взял на велосипедную прогулку и бросил на детской площадке. Силовики нашли мать и бабушку ребенка, при этом местонахождение главы семейства неизвестно. Об этом URA.RU сообщил начальник пресс-службы свердловского ГУ МВД Валерий Горелых.

«Полиция Екатеринбурга нашла семью пятилетней Сони, которую обнаружили брошенной на Эльмаше. Малышка проживает с мамой, бабушкой и отцом в одной из квартир многоэтажного дома в Академическом районе, что примерно в 20 км от места, где нашли ребенка. Соню сотрудники полиции привезли домой, бабушка ее опознала». — сообщил Горелых.

Мама девочки сейчас дает показания в отделе полиции №8. По словам Горелых, узнав о найденной дочери, женщина попросила прекратить разбирательство и заявила, что претензий ни к кому не имеет. Ее супруг, отец девочки, между тем не найден. «Сыщики его продолжают разыскивать, телефон доступен, но на звонки никто не отвечает. Обнаружен лишь велосипед, на котором он передвигался с ребенком», — добавил полковник.

Маленькую девочку, которая долгое время сидела одна на детской площадке, заметили на улице Баумана. Соня пояснила, что ее туда привез на велосипеде отец. Мужчина пообещал дочери, что вскоре вернется, но не приехал. По словам Валерия Горелых, семью могут поставить на профилактический учет и даже привлечь к административной ответственности за ненадлежащее воспитание своих детей.