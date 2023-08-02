У челябинцев вырос спрос на ипотеку для строительства коттеджей

Спрос на ипотеку для строительства коттеджей в Челябинской области за месяц вырос на 10%

03 августа 2023 в 14:34 Размер текста - 17 +

Спрос на ипотеку для строительства коттеджей в Челябинске в июле вырос на 10% Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Челябинской области в июле 2023 по сравнению с июнем на 10% вырос спрос на выдачу ипотеки для строительства частных домов. Объем выданных кредитов на возведение коттеджей в регионе в июле 2023 составил 85 млн рублей, сообщили в пресс-службе ДОМ. РФ. «Челябинская область в июле 2023 года вошла в десятку лидеров по выдаче ипотеки на коттеджи среди городов РФ. В июле 2023 года по сравнению с июнем в регионе спрос на ипотеку на строительство частных домов вырос на 10%. Объем предоставленных ипотечных кредитов в регионе за месяц составил 85 млн рублей», — сообщили в пресс-службе. В целом по России в июле 2023 года чаще всего ипотеку на ИЖС брали жители Московской области (около 900 млн рублей), Краснодарского края (560 млн рублей), Республики Татарстан (280 млн рублей), Ленинградской (260 млн рублей) и Самарской (211 млн рублей) областей. В РФ ипотекой на частные дома Банка ДОМ.РФ за июль 2023 воспользовались около 800 семей, объем предоставленных кредитов составил 3,5 млрд рублей, что больше прошлогодних показателей того же месяца в полтора раза.

В Челябинской области в июле 2023 по сравнению с июнем на 10% вырос спрос на выдачу ипотеки для строительства частных домов. Объем выданных кредитов на возведение коттеджей в регионе в июле 2023 составил 85 млн рублей, сообщили в пресс-службе ДОМ. РФ. «Челябинская область в июле 2023 года вошла в десятку лидеров по выдаче ипотеки на коттеджи среди городов РФ. В июле 2023 года по сравнению с июнем в регионе спрос на ипотеку на строительство частных домов вырос на 10%. Объем предоставленных ипотечных кредитов в регионе за месяц составил 85 млн рублей», — сообщили в пресс-службе. В целом по России в июле 2023 года чаще всего ипотеку на ИЖС брали жители Московской области (около 900 млн рублей), Краснодарского края (560 млн рублей), Республики Татарстан (280 млн рублей), Ленинградской (260 млн рублей) и Самарской (211 млн рублей) областей. В РФ ипотекой на частные дома Банка ДОМ.РФ за июль 2023 воспользовались около 800 семей, объем предоставленных кредитов составил 3,5 млрд рублей, что больше прошлогодних показателей того же месяца в полтора раза.