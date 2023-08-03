Умерла актриса Мирошниченко

Актриса Ирина Мирошниченко была несколько дней подключена к аппарату ИВЛ
Актриса Ирина Мирошниченко скончалась от остановки сердца. Ей был 81 год. Об этом сообщил источник Пятого канала.
«В какой-то момент сердце Мирошниченко остановилось, но врачи сделали невозможное — снова его запустили. К сожалению, после этого произошла уже непоправимая трагедия», — заявил источник в беседе с Пятым каналом. Он отметил, что несколько дней актриса была подключена к аппарату ИВЛ. По его словам, состояние Мирошниченко вызывало опасения.
Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.