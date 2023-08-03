Умерла актриса Мирошниченко

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Актриса Ирина Мирошниченко была несколько дней подключена к аппарату ИВЛ Фото:

Актриса Ирина Мирошниченко скончалась от остановки сердца. Ей был 81 год. Об этом сообщил источник Пятого канала.

«В какой-то момент сердце Мирошниченко остановилось, но врачи сделали невозможное — снова его запустили. К сожалению, после этого произошла уже непоправимая трагедия», — заявил источник в беседе с Пятым каналом. Он отметил, что несколько дней актриса была подключена к аппарату ИВЛ. По его словам, состояние Мирошниченко вызывало опасения.

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Актриса Ирина Мирошниченко скончалась от остановки сердца. Ей был 81 год. Об этом сообщил источник Пятого канала. «В какой-то момент сердце Мирошниченко остановилось, но врачи сделали невозможное — снова его запустили. К сожалению, после этого произошла уже непоправимая трагедия», — заявил источник в беседе с Пятым каналом. Он отметил, что несколько дней актриса была подключена к аппарату ИВЛ. По его словам, состояние Мирошниченко вызывало опасения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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