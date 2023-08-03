Названа вероятная причина смерти актрисы Мирошниченко

Mash: актриса Мирошниченко скончалась из-за осложнений тяжелой инфекции
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В перинатальном центре открывается новая госпитальная база для больных коронавирусом. Челябинск, реанимация, ивл, аппарат искусственной вентиляции легких, аппарат ивл, авента
Мирошниченко несколько дней провела на аппарате ИВЛ Фото:

Советская и российская артистка Ирина Мирошниченко скончалась из-за полиорганной недостаточности вследствие септическего шока. Такую предварительную причину смерти 81-летней актрисы озвучил telegram-канал Mash.

«Это осложнение тяжелой инфекции, из-за которого ткани почти не пропускают кислород, а артериальное давление снижается критически», — передает канал. Уточняется, что осложнения развились из-за воспаления внутренней оболочки сердца. Также у Мирошниченко была обнаружена опухоль в области головного мозга, добавляет Mash

Мирошниченко скончалась 3 августа. Она несколько дней была подключена к аппарату ИВЛ. Смерть артистки подтвердил ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий. По его словам, организацию похорон возьмет на себя МХАТ.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Советская и российская артистка Ирина Мирошниченко скончалась из-за полиорганной недостаточности вследствие септическего шока. Такую предварительную причину смерти 81-летней актрисы озвучил telegram-канал Mash. «Это осложнение тяжелой инфекции, из-за которого ткани почти не пропускают кислород, а артериальное давление снижается критически», — передает канал. Уточняется, что осложнения развились из-за воспаления внутренней оболочки сердца. Также у Мирошниченко была обнаружена опухоль в области головного мозга, добавляет Mash Мирошниченко скончалась 3 августа. Она несколько дней была подключена к аппарату ИВЛ. Смерть артистки подтвердил ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий. По его словам, организацию похорон возьмет на себя МХАТ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...