Названа вероятная причина смерти актрисы Мирошниченко

Советская и российская артистка Ирина Мирошниченко скончалась из-за полиорганной недостаточности вследствие септическего шока. Такую предварительную причину смерти 81-летней актрисы озвучил telegram-канал Mash.
«Это осложнение тяжелой инфекции, из-за которого ткани почти не пропускают кислород, а артериальное давление снижается критически», — передает канал. Уточняется, что осложнения развились из-за воспаления внутренней оболочки сердца. Также у Мирошниченко была обнаружена опухоль в области головного мозга, добавляет Mash
Мирошниченко скончалась 3 августа. Она несколько дней была подключена к аппарату ИВЛ. Смерть артистки подтвердил ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий. По его словам, организацию похорон возьмет на себя МХАТ.
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