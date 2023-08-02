На «курганской Рублевке» раскрыли убийство мужчины, найденного в ковре под лесными ветками

В курганском лесу под ветками нашли убитого мужчину Фото: Размик Закарян © URA.RU

Следственные органы установили и задержали подозреваемого в убийстве мужчины в Кетовском округе (также называемого «курганской Рублевкой»). Вероятным убийцей считают брата супруги погибшего. Мужчина спрятал завернутую в ковер жертву в лесу, сообщили в СУ СКР по Курганской области.

«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Курганской области курганцу, 1967 года рождения, предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство). Потерпевший — супруг родственницы обвиняемого, без вести пропавший в феврале текущего года», — рассказали в управлении. Обвиняемого, признавшегося в преступлении, отправили в СИЗО.

По данным следствия, в феврале вероятный убийца приехал в гости к неродной сестре. Во время распития алкоголя он избил хозяина дома, а затем задушил его. После чего он вывез тело в ковре в лес рядом с поселком Большое Чаусово и забросал ветками. Останки летом нашел в деревьях лесничий.

Оперуполномоченные управления уголовного розыска совместно с экспертами-биологами экспертно-криминалистического центра УМВД России по Курганской области и следователи СУСК Российской Федерации по Курганской области провели комплекс необходимых мероприятий, — рассказали в УМВД региона. Им удалось найти улики, которые указали на возможную вину 55-летнего курганца.

Супруга погибшего скрывала факт убийства. Ей также грозит уголовная ответственность. Обвиняемый ранее был судим, сейчас проходит сбор необходимых по делу доказательств.

В лесу в Кетовском округе было найдено тело убитого курганца фото: СУ СКР по Курганской области