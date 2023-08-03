Власти ищут инвесторов, которые вложат 68 млн рублей в застройку «курганской Рублевки»

В Курганской области продают семь земельных участков под малоэтажную застройку

В Курганской области продают семь участков для малоэтажной застройки (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Кетовском округе (также называют «курганской Рублевкой») продается семь земельных участков под комплексную застройку. Общая стоимость территорий — более 68 миллионов рублей. Информация об этом размещена на сайте департамента имущественных и земельных отношений Курганской области.

«Продажа права на заключение договоров о комплексном развитии незастроенной территории. Местоположение: села Кетово, Введенское, Садовое, Сычево и деревня Логоушка. Заказчик: администрация Кетовского муниципального округа. Общая сумма земельных участков — 68,3 миллиона рублей», — говорится на сайте департамента.

На земельных участках планируется малоэтажная жилая застройка. Общая площадь участков более 202 гектаров. Срок реализации — пять лет.

Ранее URA.RU писало, что власти Кургана продают четыре земельных участка в Заозерном районе. Стоимость территории под строительство высоток составляет 344 миллиона рублей.