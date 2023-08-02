Мэр Кургана объявила об открытии движения на Бурова-Петровском мосту

03 августа 2023 в 18:10 Размер текста - 17 +

Часть Бурова-Петровского моста отремонтировали Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Движение по отремонтированной части Бурова-Петровского моста в Кургане будет открыто в конце текущей недели. Об этом сообщила глава города Кургана Елена Ситникова в своем telegram-канале. «В конце текущей недели планируем открыть движение для автомобилей и пешеходов по отремонтированной части Бурова-Петровского моста через реку Тобол, который ведет на Смолино. Работы здесь уже выполнены больше, чем на 50%. Половина моста, которая будет открыта, практически готова», — написала Ситникова. На части моста заменены шкафные стенки и переходные плиты моста, сделаны все деформационные швы, проложена система водоотведения, установлено барьерное и перильное ограждения, уложен выравнивающий слой асфальта, нанесена временная разметка. На следующей неделе подрядчик приступит к монтажу второй части моста, где планируется выполнить аналогичный объем работ. Верхний слой асфальта на мосту будет уложен после завершения всех работ. Продолжаются работу по ремонту подъездов к мосту со стороны Смолино и со стороны Куйбышева. Ранее UA.RU писало, что курганские власти расторгли контракт с первым подрядчиком на ремонт Бурова-Петровского моста в августе 2022 года. В компании из Екатеринбурга «Сити билдинг», которая должна была выполнить капремонт моста, агентству объяснили, что ее представители готовы были выполнить работы, но заказчик не смог выделить финансирование в необходимом запланированном объеме. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Движение по отремонтированной части Бурова-Петровского моста в Кургане будет открыто в конце текущей недели. Об этом сообщила глава города Кургана Елена Ситникова в своем telegram-канале. «В конце текущей недели планируем открыть движение для автомобилей и пешеходов по отремонтированной части Бурова-Петровского моста через реку Тобол, который ведет на Смолино. Работы здесь уже выполнены больше, чем на 50%. Половина моста, которая будет открыта, практически готова», — написала Ситникова. На части моста заменены шкафные стенки и переходные плиты моста, сделаны все деформационные швы, проложена система водоотведения, установлено барьерное и перильное ограждения, уложен выравнивающий слой асфальта, нанесена временная разметка. На следующей неделе подрядчик приступит к монтажу второй части моста, где планируется выполнить аналогичный объем работ. Верхний слой асфальта на мосту будет уложен после завершения всех работ. Продолжаются работу по ремонту подъездов к мосту со стороны Смолино и со стороны Куйбышева. Ранее UA.RU писало, что курганские власти расторгли контракт с первым подрядчиком на ремонт Бурова-Петровского моста в августе 2022 года. В компании из Екатеринбурга «Сити билдинг», которая должна была выполнить капремонт моста, агентству объяснили, что ее представители готовы были выполнить работы, но заказчик не смог выделить финансирование в необходимом запланированном объеме.