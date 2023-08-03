В Екатеринбурге побит новый исторический рекорд по количеству непроданных квартир

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Новостройки. Екатеринбург, недвижимость, ипотека, новостройки, клевер парк, жилье, здание, квартиры
В Екатеринбурге количество непроданных квартир превысило отметку в 51 тысячу Фото:

В конце июля 2023 года число непроданных квартир в Екатеринбурге превысило отметку в 51 тысячу. Это число стало новым историческим максимумом для города. Информация об этом появилась в telegram-канале рынка недвижимости города REBURG EKB.

«Девелоперы Екатеринбурга пока не готовы останавливаться на достигнутом и продолжают наращивать рыночный ассортимент. В конце июля 2023 года число нереализованных квартир на рынке превысило отметку в 51 тысячу — это очередной исторический максимум», — сказано в сообщении.

Из приведенного количества нереализованных квартир всего 2,8 тысячи сданы в эксплуатацию. Оставшиеся находятся на разных стадиях строительства.

Ранее URA.RU писало, что объем предложения жилья в новостройках Екатеринбурга побил исторический рекорд, достигнув отметку в 50 тысяч непроданных квартир. Из них 2,6 тысячи были сданы в эксплуатацию.

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В конце июля 2023 года число непроданных квартир в Екатеринбурге превысило отметку в 51 тысячу. Это число стало новым историческим максимумом для города. Информация об этом появилась в telegram-канале рынка недвижимости города REBURG EKB. «Девелоперы Екатеринбурга пока не готовы останавливаться на достигнутом и продолжают наращивать рыночный ассортимент. В конце июля 2023 года число нереализованных квартир на рынке превысило отметку в 51 тысячу — это очередной исторический максимум», — сказано в сообщении. Из приведенного количества нереализованных квартир всего 2,8 тысячи сданы в эксплуатацию. Оставшиеся находятся на разных стадиях строительства. Ранее URA.RU писало, что объем предложения жилья в новостройках Екатеринбурга побил исторический рекорд, достигнув отметку в 50 тысяч непроданных квартир. Из них 2,6 тысячи были сданы в эксплуатацию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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