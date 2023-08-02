02 августа 2023

ЯНАО нашел еще один рынок сбыта путевок иностранным туристам

ЯНАО примет участие в международной выставке-форуме «Россия» в Москве
© Служба новостей «URA.RU»
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Досрочное голосование оленеводов. ЯНАО. Ямал. Салехард, олени, арктика, оленевод, кмнс
Узнать еще больше о колорите Ямала участники выставки смогут, если купят турпутевки Фото:

Ямало-Ненецкий автономный округ станет участником международной выставки-форума «Россия» в Москве, где будет продавать турпутевки желающим посетить регион. Об этом URA.RU сообщает пресс-служба правительства округа.

«Ямал примет участие в международной выставке-форуме „Россия“, организованной по указу Президента РФ Владимира Путина. Округ планирует представить динамику роста за последние шесть лет. Концепция ямальского стенда в разработке, на площадке посетители смогут приобрести туристические путевки в самые живописные места округа», — сообщает пресс-служба.

Выставка продемонстрирует важнейшие достижения страны в различных отраслях экономики и будет содействовать международному сотрудничеству. Она пройдет в Москве на площадке ВДНХ, с 4 ноября.

Презентация ЯНАО совместит историю и традиции региона с цифровыми технологиями. На площадке пройдут лекции, мастер-классы и викторины, выступление творческих коллективов.

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Ямало-Ненецкий автономный округ станет участником международной выставки-форума «Россия» в Москве, где будет продавать турпутевки желающим посетить регион. Об этом URA.RU сообщает пресс-служба правительства округа. «Ямал примет участие в международной выставке-форуме „Россия“, организованной по указу Президента РФ Владимира Путина. Округ планирует представить динамику роста за последние шесть лет. Концепция ямальского стенда в разработке, на площадке посетители смогут приобрести туристические путевки в самые живописные места округа», — сообщает пресс-служба. Выставка продемонстрирует важнейшие достижения страны в различных отраслях экономики и будет содействовать международному сотрудничеству. Она пройдет в Москве на площадке ВДНХ, с 4 ноября. Презентация ЯНАО совместит историю и традиции региона с цифровыми технологиями. На площадке пройдут лекции, мастер-классы и викторины, выступление творческих коллективов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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