ЯНАО нашел еще один рынок сбыта путевок иностранным туристам

Ямало-Ненецкий автономный округ станет участником международной выставки-форума «Россия» в Москве, где будет продавать турпутевки желающим посетить регион. Об этом URA.RU сообщает пресс-служба правительства округа.
«Ямал примет участие в международной выставке-форуме „Россия“, организованной по указу Президента РФ Владимира Путина. Округ планирует представить динамику роста за последние шесть лет. Концепция ямальского стенда в разработке, на площадке посетители смогут приобрести туристические путевки в самые живописные места округа», — сообщает пресс-служба.
Выставка продемонстрирует важнейшие достижения страны в различных отраслях экономики и будет содействовать международному сотрудничеству. Она пройдет в Москве на площадке ВДНХ, с 4 ноября.
Презентация ЯНАО совместит историю и традиции региона с цифровыми технологиями. На площадке пройдут лекции, мастер-классы и викторины, выступление творческих коллективов.
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