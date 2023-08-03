МИД РФ ответил Румынии на высылку российских дипломатов

МИД РФ ввел квоты на количество румынских посольств и дипломатов в стране
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МИД России и Дом Правительства РФ. Москва, министерство иностранных дел рф, мид
В МИД РФ сообщили об ответных мерах Румынии на высылку российских дипломатов Фото:

Министерство иностранных дел России вызвало временного поверенного в делах Румынии Константина Ионицэ для вручения ему ноты министерства о квотах на количество посольств и консульств Румынии в РФ. После этого ему сообщили о квотах на количество диппредставителей в России. Такой шаг был предпринят в ответ на высылку с румынской территории русских дипломатов.

«3 августа временный поверенный в делах Румынии в Российской Федерации Ионицэ был вызван в МИД России, где ему была вручена нота Министерства о введении квот на численность персонала учреждений Румынии в РФ в качестве симметричных ответных мер на ограничения, касающиеся Посольства России в Бухаресте и Генерального консульства России в Констанце», — говорится в сообщении. Оно опубликовано на сайте МИД РФ.

Ранее Румыния сократила штат посольства РФ на своей территории. Из-за этого сообщалось, что страну покинет 21 российский дипломат, передает RT. Представитель российского МИД Мария Захарова назвала такое решение враждебным выпадом.

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Министерство иностранных дел России вызвало временного поверенного в делах Румынии Константина Ионицэ для вручения ему ноты министерства о квотах на количество посольств и консульств Румынии в РФ. После этого ему сообщили о квотах на количество диппредставителей в России. Такой шаг был предпринят в ответ на высылку с румынской территории русских дипломатов. «3 августа временный поверенный в делах Румынии в Российской Федерации Ионицэ был вызван в МИД России, где ему была вручена нота Министерства о введении квот на численность персонала учреждений Румынии в РФ в качестве симметричных ответных мер на ограничения, касающиеся Посольства России в Бухаресте и Генерального консульства России в Констанце», — говорится в сообщении. Оно опубликовано на сайте МИД РФ. Ранее Румыния сократила штат посольства РФ на своей территории. Из-за этого сообщалось, что страну покинет 21 российский дипломат, передает RT. Представитель российского МИД Мария Захарова назвала такое решение враждебным выпадом.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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