Вице-президент РСТ Горин: россияне в 2023 году стали чаще путешествовать в Европу

Россияне в 2023 году стали чаще ездить в Европу, несмотря на ограничения. Об этом сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин.
«В 2023 году мы фиксируем увеличение роста популярности [среди россиян] путешествий в Европу», — рассказал Дмитрий Горин РИА Новости. По его словам, несмотря на отмену упрощенного получения виз, граждане все равно отправляются на отдых в Испанию, Грецию, Италию, Францию, Кипр и другие страны.
Также вице-президент РСТ подчеркнул, что значительно увеличилось количество стыковочных рейсов из-за отсутствия прямых перелетов. Так, туристам приходится лететь в страны Европы через Стамбул, Ереван или Баку.
Ранее сервис OneTwoTrip опубликовал статистику, согласно которой Италия и Франция стали любимыми странами для путешествий среди российских туристов. При этом большинство опрошенных считает, что Европу лучше посещать летом, пишет RT.
Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.