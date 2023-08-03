Вице-президент РСТ Горин: россияне в 2023 году стали чаще путешествовать в Европу

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Россиянам приходится летать с пересадками для отдыха в Европе, сказал Дмитрий Горин Фото:

Россияне в 2023 году стали чаще ездить в Европу, несмотря на ограничения. Об этом сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин.

«В 2023 году мы фиксируем увеличение роста популярности [среди россиян] путешествий в Европу», — рассказал Дмитрий Горин РИА Новости. По его словам, несмотря на отмену упрощенного получения виз, граждане все равно отправляются на отдых в Испанию, Грецию, Италию, Францию, Кипр и другие страны.

Также вице-президент РСТ подчеркнул, что значительно увеличилось количество стыковочных рейсов из-за отсутствия прямых перелетов. Так, туристам приходится лететь в страны Европы через Стамбул, Ереван или Баку.

Ранее сервис OneTwoTrip опубликовал статистику, согласно которой Италия и Франция стали любимыми странами для путешествий среди российских туристов. При этом большинство опрошенных считает, что Европу лучше посещать летом, пишет RT.

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Россияне в 2023 году стали чаще ездить в Европу, несмотря на ограничения. Об этом сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин. «В 2023 году мы фиксируем увеличение роста популярности [среди россиян] путешествий в Европу», — рассказал Дмитрий Горин РИА Новости. По его словам, несмотря на отмену упрощенного получения виз, граждане все равно отправляются на отдых в Испанию, Грецию, Италию, Францию, Кипр и другие страны. Также вице-президент РСТ подчеркнул, что значительно увеличилось количество стыковочных рейсов из-за отсутствия прямых перелетов. Так, туристам приходится лететь в страны Европы через Стамбул, Ереван или Баку. Ранее сервис OneTwoTrip опубликовал статистику, согласно которой Италия и Франция стали любимыми странами для путешествий среди российских туристов. При этом большинство опрошенных считает, что Европу лучше посещать летом, пишет RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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