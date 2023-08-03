Вице-президент РСТ Горин: россияне в 2023 году стали чаще путешествовать в Европу

03 августа 2023 в 19:59 Размер текста - 17 +

Россиянам приходится летать с пересадками для отдыха в Европе, сказал Дмитрий Горин Фото: Владимир Андреев © URA.RU Россияне в 2023 году стали чаще ездить в Европу, несмотря на ограничения. Об этом сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин. «В 2023 году мы фиксируем увеличение роста популярности [среди россиян] путешествий в Европу», — рассказал Дмитрий Горин РИА Новости. По его словам, несмотря на отмену упрощенного получения виз, граждане все равно отправляются на отдых в Испанию, Грецию, Италию, Францию, Кипр и другие страны. Также вице-президент РСТ подчеркнул, что значительно увеличилось количество стыковочных рейсов из-за отсутствия прямых перелетов. Так, туристам приходится лететь в страны Европы через Стамбул, Ереван или Баку. Ранее сервис OneTwoTrip опубликовал статистику, согласно которой Италия и Франция стали любимыми странами для путешествий среди российских туристов. При этом большинство опрошенных считает, что Европу лучше посещать летом, пишет RT.

Россияне в 2023 году стали чаще ездить в Европу, несмотря на ограничения. Об этом сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин. «В 2023 году мы фиксируем увеличение роста популярности [среди россиян] путешествий в Европу», — рассказал Дмитрий Горин РИА Новости. По его словам, несмотря на отмену упрощенного получения виз, граждане все равно отправляются на отдых в Испанию, Грецию, Италию, Францию, Кипр и другие страны. Также вице-президент РСТ подчеркнул, что значительно увеличилось количество стыковочных рейсов из-за отсутствия прямых перелетов. Так, туристам приходится лететь в страны Европы через Стамбул, Ереван или Баку. Ранее сервис OneTwoTrip опубликовал статистику, согласно которой Италия и Франция стали любимыми странами для путешествий среди российских туристов. При этом большинство опрошенных считает, что Европу лучше посещать летом, пишет RT.