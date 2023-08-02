В ХМАО «Русская Община» обвинила полицию в бездействии в борьбе с наркомафией

03 августа 2023 в 20:08 Размер текста - 17 +

В УМВД Югры утверждают, что обвинения безосновательны Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Активисты общественного объединения Русская община в Нижневартовске обвиняют окружное УМВД в бездействии в борьбе с нарко-мафией. Об этом участники общины сообщили в своем telegram-канале. «Уже несколько лет сибирские СМИ бьют тревогу об „эпидемии наркомании“, охватившей Нижневартовск и другие города ХМАО. <…> Местные правоохранители <…> сидят сложа руки. В итоге русские люди вынуждены сами защищать своих детей от этой чумы», — говорится в сообщении. В ходе рейдов против наркотиков, активисты общины задержали и провели беседу с одним из участников банды. В публикации сказано, что мужчина рассказал о схеме работы всей группировки и показал наркотики в наличии. Все это было зафиксировано на видео для силовиков. Также, по словам активистов, им удалось задержать главаря банды. Однако прибывший наряд полиции спустя время отпустил ключевую фигуру наркобизнеса Нижневартовска. «Главную барыгу — женщину по имени Оксана — взять с поличным не получилось. И самое ужасное, что довести дело до конца помешал прибывший наряд сотрудников полиции. Они забрали ее у наших парней и через два часа спокойно отпустили обратно домой, якобы за отсутствием доказательств», — рассказали активисты. В окружном УМВД пояснили, что обвинения Русской общины безосновательны, так как полицейские действительно выезжали по вызову на тот же адрес, но по поводу драки. «Поступило сообщение о драке между двумя мужчинами. Наряд приехал на место. В отношении одного из участников конфликта было возбуждено уголовное дело за применение физической силы в отношении полицейских. По поводу наркотиков не было сообщений от жильцов дома», — сообщили корреспонденту URA.RU в пресс-службе УМВД Югры. Также в ведомстве отметили, что полицейскими проводится проверка по факту наркооборота. По итогам проверки будет принято процессуальное решение. Ранее URA.RU сообщало о задержании сотрудниками полиции Уватского района наркодилера, который вез крупный груз запрещенных веществ в Нижневартовск. Задержанный пояснил, что забрал партию запрещенных веществ в Новосибирске и вез в Нижневартовск, где должен был сбыть через тайники-закладки. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Активисты общественного объединения Русская община в Нижневартовске обвиняют окружное УМВД в бездействии в борьбе с нарко-мафией. Об этом участники общины сообщили в своем telegram-канале. «Уже несколько лет сибирские СМИ бьют тревогу об „эпидемии наркомании“, охватившей Нижневартовск и другие города ХМАО. <…> Местные правоохранители <…> сидят сложа руки. В итоге русские люди вынуждены сами защищать своих детей от этой чумы», — говорится в сообщении. В ходе рейдов против наркотиков, активисты общины задержали и провели беседу с одним из участников банды. В публикации сказано, что мужчина рассказал о схеме работы всей группировки и показал наркотики в наличии. Все это было зафиксировано на видео для силовиков. Также, по словам активистов, им удалось задержать главаря банды. Однако прибывший наряд полиции спустя время отпустил ключевую фигуру наркобизнеса Нижневартовска. «Главную барыгу — женщину по имени Оксана — взять с поличным не получилось. И самое ужасное, что довести дело до конца помешал прибывший наряд сотрудников полиции. Они забрали ее у наших парней и через два часа спокойно отпустили обратно домой, якобы за отсутствием доказательств», — рассказали активисты. В окружном УМВД пояснили, что обвинения Русской общины безосновательны, так как полицейские действительно выезжали по вызову на тот же адрес, но по поводу драки. «Поступило сообщение о драке между двумя мужчинами. Наряд приехал на место. В отношении одного из участников конфликта было возбуждено уголовное дело за применение физической силы в отношении полицейских. По поводу наркотиков не было сообщений от жильцов дома», — сообщили корреспонденту URA.RU в пресс-службе УМВД Югры. Также в ведомстве отметили, что полицейскими проводится проверка по факту наркооборота. По итогам проверки будет принято процессуальное решение. Ранее URA.RU сообщало о задержании сотрудниками полиции Уватского района наркодилера, который вез крупный груз запрещенных веществ в Нижневартовск. Задержанный пояснил, что забрал партию запрещенных веществ в Новосибирске и вез в Нижневартовск, где должен был сбыть через тайники-закладки.