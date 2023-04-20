В Тюменской области перехватили наркодилера, ехавшего делать закладки в ХМАО

20 апреля 2023 в 20:08 Размер текста - 17 +

Мужчине грозит пожизненное лишение свободы Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Сотрудники полиции Уватского района (Тюменская область) остановили на трассе машину и задержали наркодилера, который вез крупный груз запрещенных веществ в Нижневартовск (ХМАО). Об этом сообщает издание «МВД Медиа». «В Тюменской области сотрудники группы по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по Уватскому району совместно с автоинспекторами, на 372 км федеральной автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск остановили иномарку под управлением 29-летнего жителя Кемеровской области. Задержанный пояснил, что забрал партию запрещенных веществ в Новосибирске и вез в Нижневартовск, где должен был сбыть через тайники-закладки», — сообщает «МВД Медиа». Наркотики силовики обнаружили спрятанными под капотом машины, в корпусе воздушного фильтра. Из него изъяли пакеты, в которых оказалось свыше 1,6 килограммов запрещенных веществ. Курьера поместили под арест, ему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Сотрудники полиции Уватского района (Тюменская область) остановили на трассе машину и задержали наркодилера, который вез крупный груз запрещенных веществ в Нижневартовск (ХМАО). Об этом сообщает издание «МВД Медиа». «В Тюменской области сотрудники группы по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по Уватскому району совместно с автоинспекторами, на 372 км федеральной автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск остановили иномарку под управлением 29-летнего жителя Кемеровской области. Задержанный пояснил, что забрал партию запрещенных веществ в Новосибирске и вез в Нижневартовск, где должен был сбыть через тайники-закладки», — сообщает «МВД Медиа». Наркотики силовики обнаружили спрятанными под капотом машины, в корпусе воздушного фильтра. Из него изъяли пакеты, в которых оказалось свыше 1,6 килограммов запрещенных веществ. Курьера поместили под арест, ему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.