Вице-спикер Госдумы Бабаков: Россия приблизит окончание мятежей в Африке

04 августа 2023 в 01:05 Размер текста - 17 +

Россия направит в Африку технологические и интеллектуальные ресурсы, сказал Александр Бабаков Фото: Владимир Андреев © URA.RU Сотрудничество с Россией позволит снизить количество мятежей в Африке. Об этом заявил в беседе с URA.RU заместитель председателя Госдумы РФ Александр Бабаков. «В африканских государствах долгое время мы могли наблюдать нестабильность приходящих к политической власти сил. Это связано с тем тяжелым наследием колониального прошлого. Мы должны понимать, что чем больше будет развиваться сотрудничество, в том числе с Россией, тем чаще мы будем говорить об отношениях созидательного плана. Чем более независимыми будут африканские государства, тем реже будут случаться подобного рода инциденты. Поэтому я уверен, что будущее Африки — это рост экономики, решение социальных вопросов и выход на совершенно иной тип отношений, исключающих вооруженный конфликт», — сказал Александр Бабаков. Он объяснил, в чем именно будет заключаться сотрудничество с РФ. «Мы рассчитываем, что Африка может дать России возможность выхода на иной уровень партнерства, о котором, в принципе, говорят и африканские страны. Речь идет о выходе за пределы торговых отношений и переход к партнерству в области обмена технологиями, создании производства на территории африканских государств, позволяющего использовать технологические возможности российской экономики, интеллектуальные, кадровые», — отметил зампред Госдумы. Россия и страны Африки приняли совместную декларацию о сотрудничестве между странами в вопросах безопасности, политики и экономики. Президент России Владимир Путин заявил, что африканский континент закупает у России оружие и не боится давления извне. Также за время сотрудничества РФ списала задолженности на сумму в 23 миллиарда долларов африканским странам. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Сотрудничество с Россией позволит снизить количество мятежей в Африке. Об этом заявил в беседе с URA.RU заместитель председателя Госдумы РФ Александр Бабаков. «В африканских государствах долгое время мы могли наблюдать нестабильность приходящих к политической власти сил. Это связано с тем тяжелым наследием колониального прошлого. Мы должны понимать, что чем больше будет развиваться сотрудничество, в том числе с Россией, тем чаще мы будем говорить об отношениях созидательного плана. Чем более независимыми будут африканские государства, тем реже будут случаться подобного рода инциденты. Поэтому я уверен, что будущее Африки — это рост экономики, решение социальных вопросов и выход на совершенно иной тип отношений, исключающих вооруженный конфликт», — сказал Александр Бабаков. Он объяснил, в чем именно будет заключаться сотрудничество с РФ. «Мы рассчитываем, что Африка может дать России возможность выхода на иной уровень партнерства, о котором, в принципе, говорят и африканские страны. Речь идет о выходе за пределы торговых отношений и переход к партнерству в области обмена технологиями, создании производства на территории африканских государств, позволяющего использовать технологические возможности российской экономики, интеллектуальные, кадровые», — отметил зампред Госдумы. Россия и страны Африки приняли совместную декларацию о сотрудничестве между странами в вопросах безопасности, политики и экономики. Президент России Владимир Путин заявил, что африканский континент закупает у России оружие и не боится давления извне. Также за время сотрудничества РФ списала задолженности на сумму в 23 миллиарда долларов африканским странам.