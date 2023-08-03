Вице-спикер Госдумы Бабаков: Россия приблизит окончание мятежей в Африке

Сотрудничество с Россией позволит снизить количество мятежей в Африке. Об этом заявил в беседе с URA.RU заместитель председателя Госдумы РФ Александр Бабаков.
«В африканских государствах долгое время мы могли наблюдать нестабильность приходящих к политической власти сил. Это связано с тем тяжелым наследием колониального прошлого. Мы должны понимать, что чем больше будет развиваться сотрудничество, в том числе с Россией, тем чаще мы будем говорить об отношениях созидательного плана. Чем более независимыми будут африканские государства, тем реже будут случаться подобного рода инциденты. Поэтому я уверен, что будущее Африки — это рост экономики, решение социальных вопросов и выход на совершенно иной тип отношений, исключающих вооруженный конфликт», — сказал Александр Бабаков.
Он объяснил, в чем именно будет заключаться сотрудничество с РФ. «Мы рассчитываем, что Африка может дать России возможность выхода на иной уровень партнерства, о котором, в принципе, говорят и африканские страны. Речь идет о выходе за пределы торговых отношений и переход к партнерству в области обмена технологиями, создании производства на территории африканских государств, позволяющего использовать технологические возможности российской экономики, интеллектуальные, кадровые», — отметил зампред Госдумы.
Россия и страны Африки приняли совместную декларацию о сотрудничестве между странами в вопросах безопасности, политики и экономики. Президент России Владимир Путин заявил, что африканский континент закупает у России оружие и не боится давления извне. Также за время сотрудничества РФ списала задолженности на сумму в 23 миллиарда долларов африканским странам.
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