03 августа 2023

Вице-спикер Госдумы Бабаков: Россия приблизит окончание мятежей в Африке

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Объединительный съезд "Справедливой России", "За правду", "Патриоты России". Москва, бабаков александр
Россия направит в Африку технологические и интеллектуальные ресурсы, сказал Александр Бабаков Фото:

Сотрудничество с Россией позволит снизить количество мятежей в Африке. Об этом заявил в беседе с URA.RU заместитель председателя Госдумы РФ Александр Бабаков.

«В африканских государствах долгое время мы могли наблюдать нестабильность приходящих к политической власти сил. Это связано с тем тяжелым наследием колониального прошлого. Мы должны понимать, что чем больше будет развиваться сотрудничество, в том числе с Россией, тем чаще мы будем говорить об отношениях созидательного плана. Чем более независимыми будут африканские государства, тем реже будут случаться подобного рода инциденты. Поэтому я уверен, что будущее Африки — это рост экономики, решение социальных вопросов и выход на совершенно иной тип отношений, исключающих вооруженный конфликт», — сказал Александр Бабаков.

Он объяснил, в чем именно будет заключаться сотрудничество с РФ. «Мы рассчитываем, что Африка может дать России возможность выхода на иной уровень партнерства, о котором, в принципе, говорят и африканские страны. Речь идет о выходе за пределы торговых отношений и переход к партнерству в области обмена технологиями, создании производства на территории африканских государств, позволяющего использовать технологические возможности российской экономики, интеллектуальные, кадровые», — отметил зампред Госдумы.

Россия и страны Африки приняли совместную декларацию о сотрудничестве между странами в вопросах безопасности, политики и экономики. Президент России Владимир Путин заявил, что африканский континент закупает у России оружие и не боится давления извне. Также за время сотрудничества РФ списала задолженности на сумму в 23 миллиарда долларов африканским странам.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Сотрудничество с Россией позволит снизить количество мятежей в Африке. Об этом заявил в беседе с URA.RU заместитель председателя Госдумы РФ Александр Бабаков. «В африканских государствах долгое время мы могли наблюдать нестабильность приходящих к политической власти сил. Это связано с тем тяжелым наследием колониального прошлого. Мы должны понимать, что чем больше будет развиваться сотрудничество, в том числе с Россией, тем чаще мы будем говорить об отношениях созидательного плана. Чем более независимыми будут африканские государства, тем реже будут случаться подобного рода инциденты. Поэтому я уверен, что будущее Африки — это рост экономики, решение социальных вопросов и выход на совершенно иной тип отношений, исключающих вооруженный конфликт», — сказал Александр Бабаков. Он объяснил, в чем именно будет заключаться сотрудничество с РФ. «Мы рассчитываем, что Африка может дать России возможность выхода на иной уровень партнерства, о котором, в принципе, говорят и африканские страны. Речь идет о выходе за пределы торговых отношений и переход к партнерству в области обмена технологиями, создании производства на территории африканских государств, позволяющего использовать технологические возможности российской экономики, интеллектуальные, кадровые», — отметил зампред Госдумы. Россия и страны Африки приняли совместную декларацию о сотрудничестве между странами в вопросах безопасности, политики и экономики. Президент России Владимир Путин заявил, что африканский континент закупает у России оружие и не боится давления извне. Также за время сотрудничества РФ списала задолженности на сумму в 23 миллиарда долларов африканским странам.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...