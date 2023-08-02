02 августа 2023

У работников курганских организаций выросли зарплаты

© Служба новостей «URA.RU»
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Реальная зарплата в Курганской области выросла на 15% Фото:

В Курганской области выросла средняя начисленная зарплата работников организаций. По данным за пять месяцев 2023 года она составила почти 45,9 тысяч рублей, сообщил заместитель губернатора Курганской области по экономической политике Сергей Гаврин в telegram-канале регионального правительства.

«Средняя начисленная заработная плата работников организаций за пять месяцев 2023 года составила 45 892 рубля или 121% к аналогичному периоду прошлого года. Реальная заработная плата выросла на 115%», — сказал Гаврин.

Ранее URA.RU писало, что аналитики назвали отрасль с максимальной зарплатой в Кургане — это обрабатывающие производства. Средняя зарплата составила 51 тысяча рублей, указано в данных статистики РИА «Новости». По этому показателю регион занял 88 место в рейтинге по России.

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В Курганской области выросла средняя начисленная зарплата работников организаций. По данным за пять месяцев 2023 года она составила почти 45,9 тысяч рублей, сообщил заместитель губернатора Курганской области по экономической политике Сергей Гаврин в telegram-канале регионального правительства. «Средняя начисленная заработная плата работников организаций за пять месяцев 2023 года составила 45 892 рубля или 121% к аналогичному периоду прошлого года. Реальная заработная плата выросла на 115%», — сказал Гаврин. Ранее URA.RU писало, что аналитики назвали отрасль с максимальной зарплатой в Кургане — это обрабатывающие производства. Средняя зарплата составила 51 тысяча рублей, указано в данных статистики РИА «Новости». По этому показателю регион занял 88 место в рейтинге по России.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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