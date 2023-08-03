Командующий ВСУ Сырский начал действовать из-за срочных проблем на фронте

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предпринимают действия на лиманском и купянском направлениях в связи с проблемами, требующими срочного решения. Об этом сообщил командующий сухопутными войсками Украины Александр Сырский.
«На лиманском и купянском направлениях совместно с командирами рассмотрели вопросы адекватного реагирования на наступательные действия», — сообщил Сырский, его слова опубликованы в telegram-канале военного медиа-центра Украины. По его словам, командование ВСУ провело разговор по всем проблемам, требующим срочного решения. Он добавил, что такие действия предпринимаются для повышения эффективности огневого поражения, борьбы с дронами и обеспечения действий ВСУ.
Ранее заместитель министра обороны Украины Анна Маляр признала, что Вооруженные силы России продвигаются на нескольких направлениях. Она говорила об авдеевском, марьинском и лиманском направлениях, передает RT.
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