01 августа 2023

CNN: Трампу предъявили обвинение по делу о штурме Капитолия

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Дональд Трамп. stock, stock, Дональд Трамп
Трампа уже проинформировали о предъявленном ему обвинении Фото:

Экс-президенту США Дональду Трампу предъявили обвинение из-за попытки отменить результаты выборов 2020 года, что привело к штурму Капитолия 6 января 2021 года. Об этом сообщает издание CNN.

«Согласно судебному документу, бывшему президенту США Дональду Трампу предъявлено обвинение в попытке отменить выборы 2020 года. Это привело к нападению на Капитолий 6 января 2021 года», — сообщает CNN. Расследование проводил специальный советник Джек Смит.

Трампа проинформировали о предъявленном ему обвинении. Оно станет уже третьим уголовным делом против экс-президента США. В начале июня Трампу предъявляли обвинения, по которым ему грозит 20 лет тюрьмы. Одна из статей тогда была о хранении секретных материалов, связанных с нацбезопасностью. В марте большое жюри Манхэттена обвинило бывшего президента в мошенничестве в бизнесе.

Ранее американский телеканал NBC со ссылкой на оповещение американской генпрокуратуры сообщил, что экс-президента США Дональда Трампа обвиняют по трем статьям по делу о штурме Капитолия. Письмо Трампу содержит три федеральных статьи, в том числе сговор с целью обмана США.

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Экс-президенту США Дональду Трампу предъявили обвинение из-за попытки отменить результаты выборов 2020 года, что привело к штурму Капитолия 6 января 2021 года. Об этом сообщает издание CNN. «Согласно судебному документу, бывшему президенту США Дональду Трампу предъявлено обвинение в попытке отменить выборы 2020 года. Это привело к нападению на Капитолий 6 января 2021 года», — сообщает CNN. Расследование проводил специальный советник Джек Смит. Трампа проинформировали о предъявленном ему обвинении. Оно станет уже третьим уголовным делом против экс-президента США. В начале июня Трампу предъявляли обвинения, по которым ему грозит 20 лет тюрьмы. Одна из статей тогда была о хранении секретных материалов, связанных с нацбезопасностью. В марте большое жюри Манхэттена обвинило бывшего президента в мошенничестве в бизнесе. Ранее американский телеканал NBC со ссылкой на оповещение американской генпрокуратуры сообщил, что экс-президента США Дональда Трампа обвиняют по трем статьям по делу о штурме Капитолия. Письмо Трампу содержит три федеральных статьи, в том числе сговор с целью обмана США.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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