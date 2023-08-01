CNN: Трампу предъявили обвинение по делу о штурме Капитолия

02 августа 2023 в 03:04 Размер текста - 17 +

Трампа уже проинформировали о предъявленном ему обвинении Фото: Official White House / Andrea Hanks Экс-президенту США Дональду Трампу предъявили обвинение из-за попытки отменить результаты выборов 2020 года, что привело к штурму Капитолия 6 января 2021 года. Об этом сообщает издание CNN. «Согласно судебному документу, бывшему президенту США Дональду Трампу предъявлено обвинение в попытке отменить выборы 2020 года. Это привело к нападению на Капитолий 6 января 2021 года», — сообщает CNN . Расследование проводил специальный советник Джек Смит. Трампа проинформировали о предъявленном ему обвинении. Оно станет уже третьим уголовным делом против экс-президента США. В начале июня Трампу предъявляли обвинения, по которым ему грозит 20 лет тюрьмы. Одна из статей тогда была о хранении секретных материалов, связанных с нацбезопасностью. В марте большое жюри Манхэттена обвинило бывшего президента в мошенничестве в бизнесе. Ранее американский телеканал NBC со ссылкой на оповещение американской генпрокуратуры сообщил, что экс-президента США Дональда Трампа обвиняют по трем статьям по делу о штурме Капитолия. Письмо Трампу содержит три федеральных статьи, в том числе сговор с целью обмана США.

Экс-президенту США Дональду Трампу предъявили обвинение из-за попытки отменить результаты выборов 2020 года, что привело к штурму Капитолия 6 января 2021 года. Об этом сообщает издание CNN. «Согласно судебному документу, бывшему президенту США Дональду Трампу предъявлено обвинение в попытке отменить выборы 2020 года. Это привело к нападению на Капитолий 6 января 2021 года», — сообщает CNN. Расследование проводил специальный советник Джек Смит. Трампа проинформировали о предъявленном ему обвинении. Оно станет уже третьим уголовным делом против экс-президента США. В начале июня Трампу предъявляли обвинения, по которым ему грозит 20 лет тюрьмы. Одна из статей тогда была о хранении секретных материалов, связанных с нацбезопасностью. В марте большое жюри Манхэттена обвинило бывшего президента в мошенничестве в бизнесе. Ранее американский телеканал NBC со ссылкой на оповещение американской генпрокуратуры сообщил, что экс-президента США Дональда Трампа обвиняют по трем статьям по делу о штурме Капитолия. Письмо Трампу содержит три федеральных статьи, в том числе сговор с целью обмана США.