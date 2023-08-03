Хуснуллин выделил кредит властям ХМАО

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин одобрил кредит ХМАО в объеме 648 871,37 рублей на реконструкцию канализационных насосных станций (КНС). Об этом в социальных сетях сообщила губернатор Югры Наталья Комарова.
«Штабом правительственной комиссии по региональному развитию под руководством Марата Хуснуллина одобрены предложения по выделению нашему региону в этом году специального казначейского кредита. Объем выделенных средств составил 648 871,37 рублей на реконструкцию КНС в целях комплексного жилищного строительства в Нефтеюганске и Нягани», — написала в telegram-канале Наталья Комарова.
Ранее URA.RU писало, что Марат Хуснуллин одобрил проект властей ХМАО по модернизации систем коммунальной инфраструктуры. На проект было выделено три миллиарда рублей. По планам, до 2024 года в Югре должны заменить 161,8 километров сетей водоснабжения, теплоснабжения и водоотведения.
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