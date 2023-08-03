03 августа 2023

В Ереване задержали рейс в Екатеринбург на 2,5 часа. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт Кольцово. Екатеринбург, аэропорт кольцово, кольцово, ред вингс, авиация, самолет, red wings
Самолет прилетел в Екатеринбург с задержкой в 2,5 часа Фото:

В Ереване (Армения) задержали рейс авиакомпании Red Wings в Екатеринбург на два часа 45 минут. Информация об этом следует из данных на онлайн-табло екатеринбургского аэропорта Кольцово.

Рейс WZ-1130 по маршруту Ереван — Екатеринбург должен был прилететь 4 августа в 00:35, однако лайнер прибыл лишь в 3:20, указано на онлайн-табло аэропорта Кольцово. Причины задержки рейса на данный момент неизвестны.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу авиакомпании Red Wings. На момент публикации ответ не был получен.

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В Ереване (Армения) задержали рейс авиакомпании Red Wings в Екатеринбург на два часа 45 минут. Информация об этом следует из данных на онлайн-табло екатеринбургского аэропорта Кольцово. Рейс WZ-1130 по маршруту Ереван — Екатеринбург должен был прилететь 4 августа в 00:35, однако лайнер прибыл лишь в 3:20, указано на онлайн-табло аэропорта Кольцово. Причины задержки рейса на данный момент неизвестны. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу авиакомпании Red Wings. На момент публикации ответ не был получен.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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