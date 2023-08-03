В Ереване задержали рейс в Екатеринбург на 2,5 часа. Скрин 04 августа 2023 в 04:42 Размер текста - 17 + Самолет прилетел в Екатеринбург с задержкой в 2,5 часа Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU В Ереване (Армения) задержали рейс авиакомпании Red Wings в Екатеринбург на два часа 45 минут. Информация об этом следует из данных на онлайн-табло екатеринбургского аэропорта Кольцово. Рейс WZ-1130 по маршруту Ереван — Екатеринбург должен был прилететь 4 августа в 00:35, однако лайнер прибыл лишь в 3:20, указано на онлайн-табло аэропорта Кольцово. Причины задержки рейса на данный момент неизвестны. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу авиакомпании Red Wings. На момент публикации ответ не был получен. Скрин: онлайн-табло аэропорта Кольцово В Ереване (Армения) задержали рейс авиакомпании Red Wings в Екатеринбург на два часа 45 минут. Информация об этом следует из данных на онлайн-табло екатеринбургского аэропорта Кольцово. Рейс WZ-1130 по маршруту Ереван — Екатеринбург должен был прилететь 4 августа в 00:35, однако лайнер прибыл лишь в 3:20, указано на онлайн-табло аэропорта Кольцово. Причины задержки рейса на данный момент неизвестны. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу авиакомпании Red Wings. На момент публикации ответ не был получен. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям