SHOT сообщил о борьбе с надводными дронами в Краснодарском крае

04 августа 2023 в 07:41 Размер текста - 17 +

Telegram-каналы сообщают о взрывах на воде в Новороссийске Фото: Официальный сайт Министерство обороны РФ В Новороссийске в районе села Мысхако (Краснодарский край) очевидцы сообщают о взрывах и стрельбе. По предварительным данным, идет бой ВС РФ с надводными дронами ВСУ, сообщает telegram-канал SHOT. «Очевидцы сообщают о взрывах на воде и стрельбе в Новороссийске в районе Мысхако. Предположительно, в эти минуты там идет уничтожение вражеских надводных дронов», — пишут авторы канала. Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» также сообщил об уничтожении атакующих морских дронов ВСУ. Однако официальной информации о происходящем не было. URA.RU направило запрос в Минобороны РФ для уточнения информации. Ответ на него ожидается.

В Новороссийске в районе села Мысхако (Краснодарский край) очевидцы сообщают о взрывах и стрельбе. По предварительным данным, идет бой ВС РФ с надводными дронами ВСУ, сообщает telegram-канал SHOT. «Очевидцы сообщают о взрывах на воде и стрельбе в Новороссийске в районе Мысхако. Предположительно, в эти минуты там идет уничтожение вражеских надводных дронов», — пишут авторы канала. Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» также сообщил об уничтожении атакующих морских дронов ВСУ. Однако официальной информации о происходящем не было. URA.RU направило запрос в Минобороны РФ для уточнения информации. Ответ на него ожидается.