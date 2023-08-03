SHOT сообщил о борьбе с надводными дронами в Краснодарском крае

Telegram-каналы сообщают о взрывах на воде в Новороссийске
В Новороссийске в районе села Мысхако (Краснодарский край) очевидцы сообщают о взрывах и стрельбе. По предварительным данным, идет бой ВС РФ с надводными дронами ВСУ, сообщает telegram-канал SHOT.
«Очевидцы сообщают о взрывах на воде и стрельбе в Новороссийске в районе Мысхако. Предположительно, в эти минуты там идет уничтожение вражеских надводных дронов», — пишут авторы канала. Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» также сообщил об уничтожении атакующих морских дронов ВСУ. Однако официальной информации о происходящем не было.
URA.RU направило запрос в Минобороны РФ для уточнения информации. Ответ на него ожидается.
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