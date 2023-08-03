03 августа 2023

SHOT сообщил о борьбе с надводными дронами в Краснодарском крае

© Служба новостей «URA.RU»
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Telegram-каналы сообщают о взрывах на воде в Новороссийске Фото:

В Новороссийске в районе села Мысхако (Краснодарский край) очевидцы сообщают о взрывах и стрельбе. По предварительным данным, идет бой ВС РФ с надводными дронами ВСУ, сообщает telegram-канал SHOT.

«Очевидцы сообщают о взрывах на воде и стрельбе в Новороссийске в районе Мысхако. Предположительно, в эти минуты там идет уничтожение вражеских надводных дронов», — пишут авторы канала. Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» также сообщил об уничтожении атакующих морских дронов ВСУ. Однако официальной информации о происходящем не было.

URA.RU направило запрос в Минобороны РФ для уточнения информации. Ответ на него ожидается.

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В Новороссийске в районе села Мысхако (Краснодарский край) очевидцы сообщают о взрывах и стрельбе. По предварительным данным, идет бой ВС РФ с надводными дронами ВСУ, сообщает telegram-канал SHOT. «Очевидцы сообщают о взрывах на воде и стрельбе в Новороссийске в районе Мысхако. Предположительно, в эти минуты там идет уничтожение вражеских надводных дронов», — пишут авторы канала. Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» также сообщил об уничтожении атакующих морских дронов ВСУ. Однако официальной информации о происходящем не было. URA.RU направило запрос в Минобороны РФ для уточнения информации. Ответ на него ожидается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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