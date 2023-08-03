В нацпарке под Златоустом китайцы выявили изменение климата. Фото

04 августа 2023 в 09:09 Размер текста - 17 +

Ученые изучат изменения климата за 200 лет Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В нацпарке «Таганай» под Златоустом (Челябинская область) выявили изменение климата. Как рассказала пресс-служба учреждения, в научную экспедицию кроме ученых из Китая, вошли их коллеги из России и Таджикистана. «На Таганае работала международная группа дендрохронологов. Ученые провели исследования и замеры. Данные станут частью мониторинга погодно-климатических условий Челябинской области», — отметили в нацпарке. Специалисты представляли Юннаньский университет Китая, Институт экологии растений и животных УрО РАН (Екатеринбург) и Худжандский госуниверситет Таджикистана. Вместе с сотрудниками научного отдела «Таганая» участники экспедиции собрали образцы со старых деревьев. Теперь предстоит аналитическая работа: эксперты изучат особенности роста годичных колец и их связь с климатом. Метод позволяет выявить тенденции за 150 — 200 лет. «Растительность горных территорий чувствительна к изменениям климата. Радиальный прирост старовозрастных деревьев даст возможность реконструировать ряд климатических факторов: температуру воздуха, атмосферные осадки, засухи», — рассказала директор национального парка «Таганай» Эльвина Новоселова. Поскольку группа ученых представляет несколько стран, у исследователей будет возможность провести сравнительный анализ. Данные с Таганая сопоставят с климатическими переменными из Китая, Памира, Тянь-Шаня, Кавказа. Будут искать сходства и различия в динамике прироста и связях с температурой и осадками. Работа позволит найти глобальные признаки изменения климата в горных системах Центральной Азии. Также ученые смогут определить региональные особенности, которые встречаются лишь в окрестностях Таганая. Международная группа ученых собрала исследовательский материал Фото: пресс-служба нацпарка «Таганай» Изменение колец у стволов деревьев под Златоустом поможет выявить особенности изменений климата в Центральной Азии Фото: пресс-служба нацпарка «Таганай» Российские ученые в Златоуст прибыли из Екатеринбурга Фото: пресс-служба нацпарка «Таганай» Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В нацпарке «Таганай» под Златоустом (Челябинская область) выявили изменение климата. Как рассказала пресс-служба учреждения, в научную экспедицию кроме ученых из Китая, вошли их коллеги из России и Таджикистана. «На Таганае работала международная группа дендрохронологов. Ученые провели исследования и замеры. Данные станут частью мониторинга погодно-климатических условий Челябинской области», — отметили в нацпарке. Специалисты представляли Юннаньский университет Китая, Институт экологии растений и животных УрО РАН (Екатеринбург) и Худжандский госуниверситет Таджикистана. Вместе с сотрудниками научного отдела «Таганая» участники экспедиции собрали образцы со старых деревьев. Теперь предстоит аналитическая работа: эксперты изучат особенности роста годичных колец и их связь с климатом. Метод позволяет выявить тенденции за 150 — 200 лет. «Растительность горных территорий чувствительна к изменениям климата. Радиальный прирост старовозрастных деревьев даст возможность реконструировать ряд климатических факторов: температуру воздуха, атмосферные осадки, засухи», — рассказала директор национального парка «Таганай» Эльвина Новоселова. Поскольку группа ученых представляет несколько стран, у исследователей будет возможность провести сравнительный анализ. Данные с Таганая сопоставят с климатическими переменными из Китая, Памира, Тянь-Шаня, Кавказа. Будут искать сходства и различия в динамике прироста и связях с температурой и осадками. Работа позволит найти глобальные признаки изменения климата в горных системах Центральной Азии. Также ученые смогут определить региональные особенности, которые встречаются лишь в окрестностях Таганая.